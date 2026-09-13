NEOM venció 4-2 a Al Fateh, por la Saudí Pro League

En un encuentro vibrante disputado el 13 de septiembre de 2026 a las 13.20 en el King Khalid Sport City Stadium, NEOM superó a Al Fateh por 4-2, bajo el arbitraje de Ibrahim Ahmed Al Jurays. A los 16 minutos, Alexandre Lacazette abrió el marcador para el local mediante un tiro penal. Posteriormente, a los 41 minutos, Mourad Batna igualó para Al Fateh. Ya en la segunda mitad, a los 51 minutos, Amadou Koné marcó el segundo gol tras asistencia de Muhannad Yahya bin Saeed Al Saad, mientras que a los 64 minutos Wilfried Kanga volvió a emparejar el marcador. Finalmente, Alexandre Lacazette selló su doblete a los 70 minutos tras asistencia de Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi y Valentín Vada sentenció el 4-2 definitivo a los 79 minutos tras asistencia de Mohannad Mahmoud Saleh Abu Taha.

Desarrollo táctico y disciplina

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y las tarjetas. NEOM enfrentó una adversidad temprana tras la expulsión directa sufrida a los 50 minutos. Previamente, Khalil Ibrahim Yahya Al Absi (5') y Amadou Koné (38') fueron amonestados en el local, mientras que Mihai Lixandru vio la amarilla en la visita a los 41 minutos. En cuanto a las formaciones, NEOM presentó un esquema 4-4-2, mientras que Al Fateh optó por un 4-3-3. Los cambios fueron fundamentales: a los 75 minutos, el entrenador local buscó frescura con el ingreso de Valentín Vada en lugar de Muhannad Yahya bin Saeed Al Saad, movimiento que resultó clave para ampliar la ventaja en el marcador.

Análisis de las estadísticas clave

A pesar de haber sufrido una expulsión en la primera mitad, NEOM logró dominar el trámite del juego con una posesión del 62,5% frente al 37,5% de Al Fateh. La ofensiva local fue más incisiva, registrando un total de 21 tiros contra los 13 del conjunto visitante. Aunque Al Fateh mostró mayor eficacia al arco con 7 remates a puerta contra 6 de NEOM, la contundencia de los dueños de casa fue determinante. Además, la presión constante de NEOM se vio reflejada en la cantidad de tiros de esquina generados, alcanzando los 11 frente a los apenas 3 de la visita.

Contexto de la jornada

Este triunfo permite a NEOM capitalizar los espacios en la tabla de posiciones tras una jornada 7 cargada de emociones en la Saudí Pro League. El desarrollo del partido demostró que, pese a la inferioridad numérica durante gran parte del complemento, el equipo local supo gestionar el desgaste físico y aprovechar las transiciones rápidas para liquidar el pleito. Al Fateh, por su parte, no logró capitalizar su superioridad numérica y terminó cediendo terreno ante el empuje ofensivo de su rival en la recta final del cotejo.