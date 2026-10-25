New England Revolution venció 2-1 a Philadelphia Union, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 24 de octubre de 2026 a las 20.30 en el estadio Subaru Park, con arbitraje de Malik Badawi. En una jornada intensa de la MLS, New England Revolution logró imponerse por 2-1 ante Philadelphia Union. A los 48 minutos, Dor Turgeman marcó el primer gol para el equipo visitante tras asistencia de Peyton Miller. Posteriormente, a los 91 minutos, Carles Gil amplió la diferencia mediante un gol de penal. Sobre el cierre, a los 102 minutos, Neil Pierre descontó para el local con asistencia de Kai Wagner.

En cuanto al desarrollo táctico, Philadelphia Union se presentó con un esquema 4-4-2, mientras que New England Revolution optó por una formación 4-3-3. El partido estuvo marcado por la disciplina, donde se registraron amonestaciones para Bruno Damiani y Jovan Lukic en el conjunto local, y para Jackson Yueill en la visita. Los entrenadores buscaron variantes estratégicas: a los 68 minutos ingresó Agustín Anello por Indiana Vassilev, y a los 82 minutos Malik Jakupovic reemplazó a Nathan Harriel en Philadelphia Union. Por el lado de New England Revolution, destacaron los ingresos de Brooklyn Raines, Wilson Harris, Mamadou Fofana, Diego Fagúndez y Judah Siqueira para cerrar el resultado.

El dominio de la pelota estuvo repartido, con una posesión del 52,6% para Philadelphia Union y del 47,4% para New England Revolution. A pesar de la derrota, el conjunto local mostró una vocación ofensiva agresiva al registrar 24 disparos totales, de los cuales 8 fueron a puerta, igualando la cantidad de remates certeros de su rival, que fue más eficiente en la definición con 12 disparos totales.

En el rubro de la pelota parada, Philadelphia Union ejecutó 4 tiros de esquina, mientras que New England Revolution contó con 6 oportunidades desde la bandera. Este resultado consolida el desempeño de la visita en la jornada 32 de la MLS, dejando a Philadelphia Union con la necesidad de ajustar piezas tras un trámite donde la contundencia en los metros finales fue el factor determinante para el marcador definitivo de 2-1.