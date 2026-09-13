New York City FC venció 2-0 a Real Salt Lake, por la MLS

En un encuentro disputado el 12 de septiembre de 2026 a las 22.30 en el America First Field, New York City FC logró una sólida victoria frente a Real Salt Lake. El partido, correspondiente a la jornada 26 de la MLS, contó con el arbitraje de Abdou Ndiaye.

El conjunto visitante tomó la iniciativa y selló el triunfo gracias a dos conquistas clave. A los 41 minutos, Nicolás, Fernández Mercau marcó el primer gol tras asistencia de Agustín, Ojeda. Posteriormente, a los 61 minutos, Luighi Hanri, Sousa Santos anotó el segundo tanto nuevamente tras una asistencia de Agustín, Ojeda.

El trámite del partido obligó a Real Salt Lake a realizar modificaciones tempranas. A los 57 minutos, el cuerpo técnico movió el banco: ingresaron Kobi, Henry y Colin, Guske en lugar de Juan Jose, Arias —quien se retiró por lesión— y Luca, Moisa, respectivamente. A pesar de los cambios tácticos posteriores, el dueño de casa no logró vulnerar la valla rival.

La disciplina también jugó un rol importante en el cierre del encuentro. El árbitro Abdou Ndiaye mostró tarjetas amarillas a los jugadores de Real Salt Lake, Alexandros, Katranis y Lineker, Rodrigues dos Santos, por infracciones. Por el lado de New York City FC, Kevin, O'Toole fue amonestado por falta y el guardameta Matt, Freese recibió el cartón preventivo por pérdida de tiempo en el minuto 97.