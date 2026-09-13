New York Red Bulls venció 1-0 a Columbus Crew, por la MLS

El encuentro se disputó el 12 de septiembre de 2026 a las 20.30 en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, con el arbitraje de Ramy Touchan. En un enfrentamiento cerrado y decisivo por la jornada 26 de la MLS, New York Red Bulls logró quedarse con la victoria ante Columbus Crew gracias a un agónico tanto sobre el final del partido.

En cuanto a las propuestas tácticas, Columbus Crew salió al campo con una formación 3-4-3, mientras que New York Red Bulls optó por un esquema 4-3-3. A los 89 minutos, Ronald Donkor marcó el único gol del partido tras una asistencia de Cameron Harper, desatando el festejo visitante. Previamente, el desarrollo se vio marcado por la rigurosidad del juez, con tarjetas amarillas para Santiago Rodríguez y Steven Moreira en el local, y para Ronald Donkor y Mohammed Sofo en el equipo ganador.

La intensidad se mantuvo alta durante toda la segunda mitad, donde ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco. Por el lado de Columbus Crew, ingresaron Josef Martínez, Taha Habroune, Dylan Chambost y Jamal Thiaré, mientras que New York Red Bulls refrescó su ofensiva con las entradas de Devin Padelford, Cade Cowell, David Ruíz, Eric Choupo-Moting y Dennis Nelich.

En el balance estadístico, el desarrollo fue equilibrado aunque con matices: Columbus Crew dominó la posesión con un 58,7% frente al 41,3% de New York Red Bulls. A pesar de la mayor tenencia del local, la visita fue más incisiva con 15 remates totales contra los 12 de su rival. Los números finales mostraron 5 disparos a puerta para el conjunto ganador y 3 para el equipo de Columbus, destacándose además los 7 córners generados por el dueño de casa frente a los 3 del visitante.