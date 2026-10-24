New York Red Bulls venció 2-0 a Inter Miami CF, por la MLS

El encuentro se disputó el 24 de octubre de 2026 a las 18.30 en el Sports Illustrated Stadium, con el arbitraje de Filip Dujic. En un compromiso correspondiente a la jornada 32 de la MLS, New York Red Bulls logró un triunfo clave ante Inter Miami CF. A los 7 minutos, Carlos Henrique, Casimiro marcó el 1 gol en contra, abriendo el marcador para el equipo local. Finalmente, a los 91 minutos, Emil, Forsberg marcó el 2 gol tras asistencia de Cameron, Harper, sentenciando el resultado definitivo.

Ambos directores técnicos apostaron por un esquema táctico idéntico, configurando sus formaciones con un 4-3-3. A pesar de la paridad estratégica, el desarrollo del juego mostró una mayor eficacia por parte de New York Red Bulls. Durante el complemento, el entrenador de Inter Miami CF buscó cambiar la dinámica del encuentro con el ingreso de Lionel Messi a los 56 minutos, aunque no fue suficiente para revertir la desventaja. Por su parte, el banco de New York Red Bulls también intervino con varios movimientos tácticos, destacándose el ingreso de Emil, Forsberg, quien terminó sellando el marcador antes de retirarse por una lesión.

En el análisis estadístico del cotejo, Inter Miami CF mantuvo la iniciativa con un 66,5% de posesión del balón, mientras que New York Red Bulls se replegó con un 33,5%. No obstante, la efectividad fue mayor para el equipo ganador, que generó 19 intentos al arco frente a los 12 realizados por el equipo visitante. En cuanto a la precisión, New York Red Bulls logró conectar 6 tiros a puerta, dejando en evidencia su peligrosidad en los metros finales a pesar de la tenencia del balón dividida en favor del conjunto de Miami.

El aspecto disciplinario también fue parte del desarrollo, con momentos de fricción sobre el final. Julián, Bazán, de New York Red Bulls, recibió una tarjeta amarilla a los 79 minutos por pérdida de tiempo, mientras que Santiago, Morales, del lado de Inter Miami CF, fue amonestado a los 93 minutos por una falta. Con este resultado, New York Red Bulls consolida su presentación en la jornada 32 de la MLS tras haber generado 3 tiros de esquina, uno más que su rival, que finalizó el encuentro con 2 corners a su favor.