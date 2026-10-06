Nigeria empató 3-3 con Rusia en un amistoso internacional

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Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 1 del certamen de un amistoso internacional; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 6 de octubre de 2026 a las 13.00 en el Sovcombank Arena, con el arbitraje de Nikola Dabanovic. En un compromiso vibrante, Nigeria y Rusia igualaron 3-3 tras una intensa disputa futbolística. A los 10 minutos, Kelechi Iheanacho marcó el primer gol tras asistencia de Abdullahi Bewene para poner en ventaja a Nigeria. Sin embargo, Rusia reaccionó y logró igualar a los 30 minutos a través de Lechi Sadulaev, quien recibió una habilitación de Matvey Kislyak.
Desarrollo y emociones
El juego continuó con gran dinamismo tras el descanso. A los 47 minutos, Matvey Kislyak anotó para los rusos, y poco después, a los 54 minutos, Aleksey Miranchuk amplió la diferencia tras asistencia de Aleksandr Sobolev. Ante la desventaja, Nigeria movió el banco: a los 45 minutos ingresaron Akor Adams y Abdullahi Umar. Posteriormente, Osayande Edokpolor descontó a los 78 minutos, y finalmente, en tiempo de descuento, a los 94 minutos, Akor Adams selló el 3-3 definitivo con una asistencia de Umar Abubakar. Ambos equipos presentaron esquemas tácticos definidos: Rusia se paró con un 4-3-3, mientras que Nigeria optó por un 4-3-1-2.
Análisis estadístico
El dominio de la posesión fue claramente para Rusia, que controló el balón el 62,7% del tiempo frente al 37,3% de Nigeria. En cuanto al volumen de ataque, el conjunto ruso registró 16 disparos, mientras que el equipo nigeriano alcanzó los 10 intentos. La eficacia fue pareja, con ambos seleccionados logrando 6 tiros a puerta cada uno.
Disciplina y movimientos tácticos
El partido también estuvo marcado por la disciplina táctica y las tarjetas. Ivan Oblyakov y Lechi Sadulaev fueron amonestados para Rusia en la primera mitad, mientras que en la segunda parte, Chibby Nwoko y Abdullahi Umar vieron la tarjeta amarilla en el bando de Nigeria. Los entrenadores realizaron múltiples variantes para refrescar el equipo, destacándose el ingreso de Konstantin Tyukavin y Maksim Glushenkov en el lado ruso, y de Vince Osuji en el nigeriano, buscando cerrar el partido sin éxito en la búsqueda del desempate.
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