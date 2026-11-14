Noruega venció 3-1 a Gales, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 14 de noviembre de 2026 a las 14.00 en el Ullevaal Stadion, con el arbitraje de Oleksiy Derevinskyi. En un compromiso correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Naciones, Noruega logró imponerse por 3-1 ante Gales. A los 59 minutos, Antonio Nusa marcó el primer gol del partido. Posteriormente, a los 68 minutos, Andreas Schjelderup aumentó la ventaja tras una asistencia de Erling Haaland. A los 79 minutos, David Brooks descontó para la visita tras una asistencia de Harry Wilson, pero finalmente, a los 88 minutos, Erling Haaland sentenció el resultado mediante un gol de penal.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos conjuntos presentaron esquemas tácticos diferenciados, con Noruega apostando por un 4-3-3 frente al 4-4-2 de Gales. El partido también estuvo marcado por la disciplina: Ethan Ampadu vio la tarjeta amarilla tempranamente a los 15 minutos. En la segunda mitad, el estratega noruego movió el banco a los 66 minutos: ingresaron Andreas Schjelderup y Patrick Berg en lugar de Oscar Bobb y Thelo Aasgaard, respectivamente. Del lado galés, David Brooks ingresó a los 72 minutos, marcando presencia inmediata en el marcador, mientras que Connor Roberts debió entrar por el lesionado Neco Williams en el mismo bloque de modificaciones.

Análisis estadístico

El dominio de Noruega se reflejó en las estadísticas finales. El equipo local alcanzó un 55,1% de posesión de balón, frente al 44,9% de Gales. En cuanto a la vocación ofensiva, Noruega registró 15 tiros totales con 6 al arco, mientras que Gales sumó 12 intentos con 5 que fueron dirigidos entre los tres palos. La superioridad noruega en la generación de juego se vio reflejada también en la cantidad de tiros de esquina, donde se impusieron con 8 contra apenas 2 de la visita.

Disciplina y cierre de partido

El cierre del encuentro fue intenso, con el conjunto visitante intentando descontar, lo que derivó en amonestaciones tardías para Connor Roberts a los 84 minutos y Harry Wilson a los 86 minutos por protestas. Noruega supo administrar la ventaja final y cerró el compromiso con frescura tras los ingresos de Marcus Pedersen, Felix Myhre y Leo Østigård en los minutos finales, consolidando así el marcador definitivo de 3-1 en una jornada clave para el grupo A4 de la competición.