El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el estadio Parken, con el arbitraje de Halil Umut Meler. En un compromiso vibrante correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones, Noruega logró imponerse frente a Dinamarca por 3-2.

Ambos seleccionados saltaron al campo de juego con un esquema táctico de 4-2-3-1, priorizando el orden defensivo antes de lanzarse al ataque. El marcador se abrió a los 11 minutos con un gol de Rasmus Højlund para el local, quien apenas tres minutos más tarde amplió la ventaja inicial a través de Pierre-Emile Højbjerg, con asistencia de Gustav Isaksen. Sin embargo, la reacción de la visita llegó a los 37 minutos, cuando Erling Haaland descontó tras recibir un pase de Martin Ødegaard. Ya en la segunda mitad, el propio Martin Ødegaard igualó las acciones a los 83 minutos, y finalmente, sobre los 96 minutos, Erling Haaland selló la victoria mediante un tiro penal.

El desarrollo del juego mostró una clara superioridad en la generación ofensiva de Noruega, que registró un total de 22 disparos contra los 7 efectuados por Dinamarca. La insistencia visitante se reflejó también en la estadística de tiros a puerta, donde Noruega logró conectar 7 remates directos frente a los 4 del equipo local.

En cuanto al control del esférico, la posesión estuvo repartida con un ligero margen del 51,9% para Noruega frente al 48,1% de Dinamarca. La agresividad ofensiva de los visitantes se vio complementada con una mayor presencia en el área rival, sumando 7 corners a favor contra apenas 1 del combinado danés, lo que terminó inclinando la balanza hacia el equipo noruego en los instantes finales del encuentro.