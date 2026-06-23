Noruega venció 3-2 a Senegal, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada 2 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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El encuentro disputado el 22 de junio de 2026 a las 21.00 en el New York New Jersey Stadium, bajo el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio, dejó una victoria ajustada de Noruega sobre Senegal por 3-2. En un cotejo dinámico, Marcus Pedersen abrió el marcador a los 43 minutos. Ya en el complemento, la figura de Erling Haaland se agigantó con un doblete: el primer tanto llegó a los 48 minutos tras asistencia de Martin Ødegaard, mientras que el segundo gol fue marcado a los 58 minutos con asistencia de Patrick Berg. Por el lado de Senegal, Ismaïla Sarr descontó a los 53 minutos tras pase de Sadio Mané y selló el marcador final a los 93 minutos, asistido por Nicolas Jackson.
Estrategia y variantes en el desarrollo
Ambos equipos plantearon esquemas distintos desde el inicio, con Noruega formando con un 4-3-3 y Senegal optando por un 4-2-3-1. El curso del partido se vio alterado por diversas modificaciones obligadas por lesiones y decisiones tácticas. En Noruega, el ingreso de Marcus Pedersen por Julian Ryerson a los 13 minutos tempranamente cambió la estructura defensiva. Por su parte, Senegal debió realizar un cambio forzado en el arco a los 63 minutos, cuando Mory Diaw reemplazó al lesionado Édouard Mendy, en una tarde donde la intensidad física fue protagonista.
Análisis estadístico del cruce
El desarrollo del juego mostró una clara tendencia en cuanto a la tenencia de la pelota y la eficacia ofensiva. Senegal dominó la posesión con un 58,3%, frente al 41,7% de Noruega. Sin embargo, el equipo ganador supo ser más incisivo al momento de atacar:
- Noruega registró 13 remates totales, con 7 de ellos dirigidos al arco.
- Senegal acumuló 16 tiros, aunque solo 4 fueron a puerta.
- En el rubro de saques de esquina, Noruega consiguió 5 tiros de esquina contra los 4 generados por Senegal.
El impacto en la competencia
El resultado final de 3-2 refleja la paridad que se vivió en el césped del New York New Jersey Stadium. Mientras Noruega festejó una victoria fundamental en esta segunda jornada, Senegal mostró argumentos ofensivos interesantes, especialmente con la capacidad de respuesta de Ismaïla Sarr en los minutos finales, aunque no logró evitar la derrota. Ambos conjuntos deberán ajustar sus piezas de cara a los próximos desafíos en este certamen de la Copa Mundial, donde cada detalle estadístico sigue definiendo el futuro de los clasificados.
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