Novak Djokovic: el récord como N° 1 del mundo y la marca que persigue de Steffi Graf

Ganar por décima vez el Australian Open significó para Novak Djokovic ampliar récords, quebrar otros, igualar algunos y quedar cerca de varios más. Entre ellos sobresalen dos relacionados al ranking mundial en el que la victoria frente al griego Stefanos Tsitsipas lo depositó nuevamente en la cima tras un 2022 en el jugó muy pocos torneos y perdió muchos puntos por su decisión de no vacunarse contra el Covid-19.

‘Nole’ cursa la semana 374 en lo más alto del escalafón de la ATP y es quien más tiempo ostenta ese lugar en la historia del tenis masculino por encima de Roger Federer -310 semanas- y el estadounidense Pete Sampras -268-. Teniendo en cuenta también a la rama femenina, Steffi Graff es la dueña del récord con 377 semanas en el pedestal de la WTA y el europeo de 35 años la superará en febrero: el lunes 20 la alcanzará y el 27, la dejará atrás.

Así recuperó el trono Djokovic

Djokovic es el nuevo N°1 del mundo desde esta semana gracias a que el domingo se quedó con el título en el Australian Open 2023 al derrotar en la definición a Tsitsipas en un partido en el que además del trofeo estaba en juego el liderazgo en el escalafón. El serbio se benefició de que Carlos Alcaraz no participó por una lesión y que jugadores del top 20 se despidieron rápido, como el caso de Rafael Nadal, eliminado en segunda ronda.

En la previa al primer Grand Slam de la temporada Alcaraz comandaba el la lista con 6820 puntos y por no participar de ese campeonato restó los 90 que obtuvo por caer en tercera ronda en 2022. En ese contexto, quedó con 6730. El serbio sumó 2000 unidades porque no defendía nada (el año pasado no participó del certamen porque fue deportado del país a raíz por no estar vacunado contra el Covid-19) y llegó a 7070. Así, saltó desde el quinto lugar al primero.

El ranking mundial de la ATP tras el Australian Open 2023 con Novak Djokovic en la cima

Djokovic, sin amenazas para superar a Graff

Teniendo en cuenta los torneos programados para febrero, el calendario de cada tenista y cómo le fue en esos certámenes en 2022, nadie puede superar a Novak Djokovic en la cima del ranking de la ATP antes del 27 de febrero, por lo que alcanzará a Steffi Graff. Incluso, con esa semana la superará porque, más allá de los resultados que se den, seguirá en lo más alto al menos hasta el 5 de marzo.

En el segundo mes del año ‘Nole’, que lidera con 7070 puntos, solo defiende los 90 obtenidos en el ATP 500 de Dubai 2022, donde fue eliminado en cuartos de final por el checo Jiri Vesely por 6-4 y 7-6 (4). Teniendo en cuenta que la edición 2023 de ese campeonato arrancará el 27 de febrero, no está obligado a jugar en la previa para proteger unidades y en caso de que lo haga, sumará. Según pudo saber LA NACION, no se inscribió en ningún evento por lo que su regreso a las canchas tras ganar Australian Open será justamente en la capital de Emiratos Árabes Unidos en la que fue campeón cinco veces.

Alcaraz, por su parte, tiene 6730 puntos y está segundo en el escalafón a 340 del líder. En febrero defiende los 500 puntos que logró en 2022 al ganar el ATP 500 de Río de Janeiro y también jugará el ATP 250 de Buenos Aires la semana previa. Si es campeón en el Lawn Tennis Club, donde partirá como máximo favorito, sumará 250 unidades, llegará a 6980 y quedará a 90 del serbio en su semana 376 como líder. Sin embargo, como en la siguiente Alcaraz debe repetir el título en Brasil para no ceder unidades, no puede sumar.

En caso de que el joven deportista festeje en Río y Djokovic sea eliminado en la primera ronda de Dubai, el serbio restará 80 puntos y permanecerá en el primer puesto con apenas 10 unidades por encima de él.

Carlos Alcaraz es la máxima amenaza para Novak Djokovic en el liderazgo del tenis

El resto de los jugadores tampoco pueden quitarle el N° 1 del mundo a Djokovic antes del 27 de febrero ni a la semana siguiente. El tercero en la lista es Tsitsipas con 6195 puntos. En el segundo mes del 2023 el griego defiende 300 puntos en el ATP 500 de Rotterdam donde fue finalista el año pasado; 45 puntos en el ATP 250 de Marsella porque fue eliminado en cuartos de final; y 180 puntos en el ATP 500 de Acapulco -arranca la semana del 27- porque fue semifinalista.

El noruego Casper Ruud, por su parte, está cuarto en el escalafón con 5765 unidades. No oficializó su calendario para las próximas semanas, pero es una certeza que no se presentará en la Ciudad de Buenos Aires a defender los 250 puntos que consiguió en 2022 por ser campeón. Así, perderá esa cantidad y más allá de lo que sume en otros certámenes, no puede ser verdugo del balcánico.

