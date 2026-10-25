Ñublense venció 2-1 a Coquimbo Unido, por la Primera División Chile 2026

En un encuentro disputado el 25 de octubre del 2026 a las 12.30 en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, Ñublense logró una importante victoria por 2-1 frente a Coquimbo Unido, bajo el arbitraje de Héctor Jona.

La apertura del marcador llegó a los 13 minutos, cuando Luis Riveros marcó el 1-0 para la visita tras una asistencia de Juan Cornejo. Sin embargo, Ñublense reaccionó y niveló las acciones a los 38 minutos, mediante un gol de penal anotado por Matías Plaza. Ya en la segunda mitad, el triunfo para los locales se concretó a los 81 minutos, con un tanto de Diego Sanhueza, quien aprovechó una asistencia de Fernando Ovelar.

El desarrollo del partido estuvo marcado por una alta intensidad, reflejada en el uso del banco de suplentes. A los 45 minutos, Ñublense realizó una modificación táctica clave con el ingreso de Diego Sanhueza por Felipe Campos, movimiento que terminaría siendo determinante en el resultado final. Por su parte, Coquimbo Unido buscó variantes ofensivas hacia el cierre con el ingreso de figuras como Lucas Pratto, pero no logró penetrar la defensa rival.

El juego también tuvo una alta carga disciplinaria. Durante el complemento, fueron amonestados los jugadores de ÑublenseDiego Sanhueza, Jovany Campusano, Manuel Rivera, Hernán Muñoz y Fernando Ovelar. En la vereda opuesta, Juan Cornejo, Cristián Zavala y Manuel Fernández vieron la tarjeta amarilla por parte del árbitro Héctor Jona, reflejando la fricción constante que tuvo el encuentro a lo largo de los noventa minutos.