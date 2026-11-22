En el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, el encuentro se disputó el 21 de noviembre del 2026 a las 20.30, bajo el arbitraje de Franco Jiménez. Fue un choque intenso por la jornada 28 de la Primera División Chile, en el que Ñublense logró imponerse por 3-2 ante Universidad de Concepción.

El marcador se abrió rápidamente a los 7 minutos, cuando Matías Plaza marcó el primer gol para Ñublense mediante un tiro penal. Poco después, a los 13 minutos, Cristhofer Mesías igualó transitoriamente para Universidad de Concepción. Sin embargo, la visita reaccionó de inmediato: a los 15 minutos, Franco Rami volvió a poner en ventaja a Ñublense tras una asistencia de Sebastián Valencia. Ya en el complemento, a los 69 minutos, nuevamente Franco Rami amplió la diferencia para los visitantes, esta vez asistido por Gabriel Graciani. Sobre el cierre, a los 91 minutos, Antonio Díaz descontó para Universidad de Concepción con pase de Facundo Mater, sentenciando el 3-2 definitivo.

El trámite del partido estuvo marcado por la disciplina táctica y los cambios realizados por ambos estrategas. A los 70 minutos, Universidad de Concepción buscó cambiar el rumbo moviendo el banco: ingresaron Cecilio Waterman, Antonio Díaz y Tomás Roco en reemplazo de Jeison Fuentealba, Iam González y Harol Salgado. Más tarde, a los 77 minutos, Facundo Mater y Jorge Espejo ingresaron por Cristhofer Mesías y Moisés González.

Por el lado de Ñublense, las variantes fueron forzadas y tácticas: a los 83 minutos, Osvaldo Bosso reemplazó al lesionado Sebastián Valencia, mientras que Christian Mansilla ingresó por Gabriel Graciani. Finalmente, a los 88 minutos, el cuerpo técnico refrescó el ataque y la defensa con los ingresos de Ignacio Jeraldino, Fernando Ovelar y Carlos Salomón. El rigor físico también quedó plasmado en las amonestaciones de Bastián Ubal (41'), Jovany Campusano (45') y Matías Plaza (92').