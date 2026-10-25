O'Higgins empató 1-1 con Cobresal, por la Primera División Chile

El encuentro se disputó el 24 de octubre de 2026 a las 20.00 en el Estadio El Teniente, bajo el arbitraje de Diego Flores. En una jornada marcada por la paridad, O'Higgins y Cobresal igualaron 1-1 en un desarrollo que mantuvo la expectativa hasta el final. A los 40 minutos, Nicolás Garrido marcó el 1er gol para O'Higgins tras asistencia de Bastián Yáñez. Posteriormente, a los 65 minutos, Steffan Pino anotó el 1er gol para Cobresal tras asistencia de Felipe Villagrán.

Acciones destacadas y sustituciones

El ritmo del partido se vio condicionado por la intensidad de ambos equipos. En cuanto al aspecto disciplinario, Steffan Pino fue amonestado a los 38 minutos, seguido por Julián Brea a los 53 y Juan Fuentes a los 69 para la visita, mientras que Alan Robledo recibió la amarilla a los 74 para el local. Ante el desgaste físico, ambos entrenadores movieron el banco: a los 78 minutos, Cobresal debió realizar una variante obligada por lesión, ingresando Franco Frías en lugar de Steffan Pino, seguido por el ingreso de Aaron Astudillo por Juan Fuentes a los 80 minutos. Por parte de O'Higgins, se destacaron los ingresos de jugadores como Bryan Rabello, Thiago Vecino y Santiago Toloza en busca de desnivelar el marcador.

Análisis del desarrollo

El empate refleja un trámite donde el control del balón y la presión fueron repartidos. O'Higgins intentó imponer condiciones en su casa, pero la resistencia de Cobresal y su capacidad para reponerse al gol inicial nivelaron las fuerzas. La falta de efectividad en los metros finales impidió que alguno de los dos conjuntos pudiera quebrar la igualdad, sellando un resultado que divide honores en esta fecha del campeonato.

El panorama tras la jornada

Con este 1-1, ambos equipos suman una unidad en la tabla de posiciones de la Primera División Chile. El esfuerzo desplegado por O'Higgins y Cobresal confirma la competitividad de la jornada 25, donde cada punto es vital para las aspiraciones de ambos clubes en este tramo de la temporada.