Orlando City SC venció 3-0 a Toronto FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 12 de septiembre de 2026 a las 20.30 en el Inter.co Stadium, con el arbitraje de Jon Freemon. En un compromiso correspondiente a la jornada 26 de la MLS, Orlando City SC logró una contundente victoria por 3-0 frente a Toronto FC.

Ambos equipos saltaron al campo con una propuesta táctica espejo, utilizando un esquema de 4-2-3-1. El marcador se abrió sobre el cierre de la primera mitad: a los 45 minutos, Antoine Griezmann marcó el primer gol tras asistencia de Zakaria Taifi. Ya en el complemento, Orlando City SC consolidó su triunfo con dos anotaciones más: a los 82 minutos, Harvey Sarajian marcó el segundo gol tras asistencia de Daryl Dike, y finalmente, a los 96 minutos, Iván Angulo selló el 3-0 definitivo tras un pase de Justin Ellis.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la disciplina táctica y los movimientos desde el banco. Para Orlando City SC, los cambios fueron determinantes, destacando el ingreso de Harvey Sarajian, quien anotó poco después de entrar al campo tras reemplazar a Marco Pasalic a los 80 minutos. Por el lado de Toronto FC, el entrenador intentó refrescar el ataque con múltiples variantes, como el ingreso de Emilio Aristizábal a los 71 minutos, pero no logró penetrar la defensa rival.

En cuanto a las estadísticas, Orlando City SC mantuvo el control del juego con una posesión del 58,2% frente al 41,8% de Toronto FC. A pesar de que el conjunto visitante fue incisivo con 18 tiros totales, careció de efectividad, logrando solo 4 tiros a puerta, mientras que Orlando City SC capitalizó sus chances con 8 tiros a puerta sobre un total de 13 intentos. El partido también tuvo momentos de fricción, con amonestaciones clave para Luis Otávio, Joran Gerbet e Iago Teodoro por el local, mientras que Derrick Etienne y Alonso Coello vieron la tarjeta amarilla en la visita.