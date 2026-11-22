En un encuentro disputado el 22 de noviembre de 2026 a las 14.30 en el estadio El Sadar, Osasuna logró una victoria ajustada frente a Málaga por 1-0. El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea fue el encargado de impartir justicia en este compromiso correspondiente a la jornada 13. A los 20 minutos, Ante Budimir marcó el único gol del partido tras una asistencia precisa de Valentin Rosier.

Desarrollo táctico y cambios clave

Ambos equipos plantearon esquemas diferentes, con Osasuna utilizando un 4-2-3-1 frente al 4-4-2 implementado por Málaga. En cuanto a las modificaciones, a los 65 minutos, el banco local movió sus piezas: ingresaron Asier Osambela y Raúl Moro en lugar de Aimar Oroz y Kike Barja. Por parte de la visita, los cambios comenzaron tras el descanso con el ingreso de Ramón Enríquez y Carlos Puga para intentar cambiar el rumbo del marcador.

Disciplina y tarjetas

El juego físico dejó su huella en el marcador disciplinario, especialmente para Osasuna. Alejandro Catena fue amonestado a los 41 minutos y finalmente recibió una segunda tarjeta amarilla al 91', dejando a su equipo con diez hombres hacia el final. También vieron la cartulina amarilla Asier Osambela a los 73 y Raúl García a los 87 minutos de juego.

Análisis estadístico

A pesar de que Málaga controló la posesión con un 52,8% frente al 47,2% de Osasuna, el conjunto local fue más incisivo al atacar. Osasuna registró un total de 11 tiros, de los cuales 2 fueron a puerta, mientras que Málaga concretó 5 disparos en total. La diferencia en la eficacia frente al arco y la superioridad en tiros de esquina (4 contra 1) terminaron por inclinar la balanza a favor del equipo de Pamplona.

Osasuna venció por 1-0 a Málaga como Home, en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga de España 2026. Para Osasuna el gol fue marcado por {'player_id': 'p94273', 'player_name': 'Ante, Budimir', 'minute': '20', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p228170', 'assist_player_name': 'Valentin, Rosier'} . El cotejo se disputó en el estadio El Sadar, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio El Sadar, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Osasuna suma 15 puntos, ubicándose en la 13 posición, mientras que Málaga tiene 5 unidades, en la 20 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Osasuna y Málaga en la tabla de posiciones, tras la fecha 13

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.