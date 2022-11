Oscar Ruggeri habló de la derrota y sorprendió al adelantar el rotundo cambio anímico: “Hoy están allá arriba”

escuchar

Todo un país espera lo mismo: el partido de este sábado a las 16 h. contra México, donde la selección argentina buscará revertir la imagen del viernes, cuando perdió con Arabia Saudita por 2 a 1. Mientras tanto, la expectativa crece y, en F90 (ESPN), Sebastián Vignolo analizó, junto a Oscar Ruggeri, lo que será el encuentro mundialista.

“Es un partido de alto voltaje, importante; yo pensaba que este seleccionado se va a encontrar contra México en una situación inédita. No para los jugadores de más experiencia... yo pensaba en Lautaro Martínez, en Rodrigo De Paul, en la camada nueva... La única duda que tengo pasa por responder rápido cómo se enfrenta uno a esta situación inédita”, comenzó Sebastián “El Pollo” Vignolo, ante la atenta mirada de Diego “El Chavo” Fucks. Fue ahí que “El Cabezón” lo interrumpió: “Hay un equipo que viene haciendo las cosas muy bien...”.

Acto seguido, Vignolo reveló una infidencia: según dijo, en las calles de Qatar todos los argentinos les preguntan, cuando se los cruzan, qué va a pasar el sábado, cómo ven al equipo y qué información tienen de la intimidad del plantel. “Nosotros, más que decirle a la gente lo que vemos, esperamos que el equipo reaccione ante un golpe así; ojo, no sabemos cómo se responderá porque desde la Copa América no le pasó una cosa así a la selección argentina, es decir, tan fuerte como este contexto”, completó Vignolo. Fue ahí que le dio paso a Ruggeri. “El jugador tiene que estar preparado, y esta clase de jugadores son de elite, no juegan partidos normales en sus campeonatos. Juegan Champions League. Sé que no es lo mismo, que es el Mundial, pero creo que este equipo tiene que aparecer mañana con todas las luces y ponernos ahí otra vez como llegamos, con la misma ilusión”, aseveró.

Oscar Ruggeri analizó cómo vive la selección argentina la previa del partido ante México: "El jugador tiene que estar preparado, y esta clase de jugadores son de elite" Captura ESPN

Tras escucharlo, Vignolo agregó: “Desde lo espiritual y emocional lo sabremos mañana. Eso, desde acá, no lo podemos advertir”. Ante esto, Ruggeri apeló a su experiencia de exjugador y, sobre todo, de campeón del mundo, para revelar qué le pasa a un plantel cuando gana y, también, cuando la derrota los golpea.

“Cuando ganás, querés jugar mañana otra vez”, argumentó el Cabezón y sumó: “Pero cuando perdés es tremenda (la situación). El día después... uf. En el caso de la selección, este jueves ya empezaste a cambiar, a levantar, empiezan las reuniones, el ‘dale, vamos’. Y hoy están allá arriba”.

Lionel Messi, ya con otro semblante, espera el partido del sábado ante México Aníbal Greco - La Nación

Para finalizar su análisis, Ruggeri hizo un paso a paso argumentativo sobre la derrota ante Arabia Saudita. “A ver, ¿cómo empezó el partido el otro día? El equipo no estuvo mal esos primeros minutos como para decir: ‘Nos superaron desde el principio hasta el final’. No lo pudieron sostener, finalizar con otro gol, después se jugó mal el segundo tiempo”, sostuvo y remató con esperanza: “Pero, ¿cómo nos vamos a sacar la ilusión con estos grandes jugadores? ¡Además está este pibe (por Lionel Messi)! ¡Que cuando aparece hace cosas maravillosas!”.

