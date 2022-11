“Tiene que seguir”: Oscar Ruggeri se plantó y defendió la continuidad de uno de los jugadores de la selección argentina

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, brindó este lunes su opinión acerca del equipo que el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, debería parar frente a su par de Polonia, y aseguró que un jugador debería mantener su puesto. El equipo albiceleste juega su tercer compromiso por la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, con la necesidad de ganar para pasar de ronda.

En ese contexto, el exjugador de Boca Juniors y River Plate, entre otros equipos, analizó la formación de Argentina que terminó en el último partido del Mundial Qatar 2022, y consideró que un futbolista, a pesar de no haber mostrado su mejor versión, tiene que seguir en su lugar. Se trata del centrodelantero Lautaro Martínez, quien marcó un gol en posición adelantada en el debut, pero frente a México se mostró impreciso.

“Creo que tiene que seguir Lautaro. Para mí, eh”, lanzó Ruggeri, luego de que Mariano Closs le contara que en su programa hicieron una encuesta para saber si su audiencia prefería que jugara El Toro o Julián Álvarez. La compulsa arrojó un resultado favorable al delantero del Manchester City. En la misma línea se manifestó el relator deportivo, quien aseguró: “Coincido”.

Lautaro Martínez estuvo impreciso contra México, pero aún así Ruggeri se mostró en contra de sacarlo picture alliance - picture alliance

Por otra parte, en relación a la decisión del entrenador de reemplazar a Leandro Paredes por Guido Rodríguez en el segundo partido, dijo: “Cuando se toman decisiones tan importantes como estas, hay que analizar cómo queda el jugador. Después de este partido quedan cuatro mano a mano a morir. ¿Cómo te queda ese jugador que para vos era clave antes de llegar al Mundial?”. Ruggeri, quien como jugador disputó tres Mundiales, recordó que se trata de una competencia corta.

En esa línea, indicó que Scaloni “ya había tomado la decisión también de sacar a Cuti Romero, que es un jugador de él también, que es bastante fuerte”.

Leandro Paredes y Cuti Romero salieron del equipo titular frente a México

A la vez, contó que cuando Carlos Bilardo hizo cambios en México ‘86, no los revirtió. “Cuando hizo cambios, después, ya no los sacó más. Te hablo del Vasco (Olarticoechea) y El Negro (Enrique). Una vez que entraron, al otro partido dijo: ‘Juegan estos’. Y a la pista. Jugaron y no salieron mas. Así, terminamos jugando el Mundial”. El exdefensor también remarcó la importancia de que, “a medida que el técnico vaya encontrando piezas que le vayan rindiendo, los tiene que empezar a poner para terminar de armar el equipo”.

Por su lado, el relator Sebastián Vignolo opinó que “todos creemos que Julián hizo fuerza para entrar, pero también creo que sería complicado sacar a Lautaro (...) porque el primer partido lo jugó bien”, ya que “las situaciones que tuvo, definió”, y en el segundo partido, “no le llegó la pelota nunca”. Asimismo, aclaró que no se trata de una cuestión de “justicia deportiva”, si no de actualidad.

El combinado nacional juega ante el equipo de Robert Lewandowski por la tercera fecha del grupo C del Mundial Qatar 2022. El último fin de semana, el equipo albiceleste derrotó 2-0 México por la segunda fecha del torneo, y conserva sus chances de clasificar a la siguiente fase.

