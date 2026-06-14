Países Bajos empató 2-2 con Japón, por el Mundial

El encuentro, que finalizó con un electrizante 2-2, se disputó el 14 de junio de 2026 a las 17.00 en el Dallas Stadium. El arbitraje estuvo a cargo de Ismail Elfath en un compromiso que mantuvo la intensidad durante los 90 minutos reglamentarios.

Desarrollo y emociones en Dallas

El marcador se movió exclusivamente en el complemento. A los 51 minutos, Virgil van Dijk abrió el marcador para los locales tras una asistencia de Ryan Gravenberch. Sin embargo, Japón reaccionó rápido: a los 57 minutos, Keito Nakamura marcó el empate tras una habilitación de Takefusa Kubo. Poco después, a los 64 minutos, Crysencio Summerville volvió a poner en ventaja a Países Bajos nuevamente con asistencia de Gravenberch. Finalmente, a los 88 minutos, Daichi Kamada selló el 2-2 definitivo para los visitantes tras la asistencia de Koki Ogawa. En cuanto a lo táctico, el local presentó un 4-3-3 mientras que la visita optó por un 3-4-2-1.

Estadísticas y disciplina

El partido también destacó por la fricción, con Crysencio Summerville, Memphis Depay y Micky van de Ven recibiendo tarjetas amarillas por parte del conjunto europeo. Respecto a las métricas del encuentro, Países Bajos dominó la posesión con un 59,8% frente al 40,2% de Japón. Ambos equipos lograron registrar la misma cantidad de tiros totales, 10 cada uno, aunque el local fue más incisivo al arco con 6 remates a puerta contra los 3 del elenco asiático.

Gestión desde los bancos

Ambos entrenadores buscaron variantes para inclinar la balanza. Países Bajos realizó una serie de modificaciones tácticas, destacando el ingreso de Memphis Depay, Teun Koopmeiners y Nathan Aké. Por el lado de Japón, el movimiento clave fue el ingreso de Koki Ogawa por el lesionado Takefusa Kubo a los 75 minutos, cambio que resultó fundamental ya que Ogawa asistió en el gol agónico del empate sobre el final del partido.