Países Bajos venció 2-1 a Serbia, por la UEFA Nations League

En un encuentro disputado el 4 de octubre de 2026 a las 15.45 en el Philips Stadion, Países Bajos logró una victoria clave por 2-1 frente a Serbia. El cotejo, correspondiente a la jornada 4 de la UEFA Nations League, contó con el arbitraje de Donatas Rumsas.

El trámite del partido estuvo marcado por la intensidad ofensiva. A los 31 minutos, Teun Koopmeiners abrió el marcador para los neerlandeses. Sin embargo, la respuesta serbia llegó rápidamente cuando, a los 35 minutos, Mihajlo Cvetkovic marcó el empate tras una asistencia de Aleksa Terzic. En la segunda mitad, el estratega local ajustó piezas y el ingreso de Joshua Zirkzee fue determinante: a los 72 minutos, tras una asistencia de Tijjani Reijnders, Zirkzee selló el 2-1 definitivo. Ambos técnicos presentaron propuestas tácticas marcadas, con un sistema 4-3-3 para los locales frente al 5-3-2 planteado por la visita.

El desarrollo estadístico reflejó la superioridad en el control del juego por parte del conjunto de los Países Bajos, que alcanzó una posesión del 64,7% frente al 35,3% de Serbia. En términos de ofensiva, los neerlandeses generaron un mayor volumen de ataque con 22 disparos totales, de los cuales 7 fueron a puerta, mientras que los serbios registraron 14 tiros con 4 exigencias hacia el arco rival.

El compromiso también estuvo marcado por la rigurosidad disciplinaria, con una alta cantidad de amonestados especialmente en el equipo visitante.