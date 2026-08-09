Palmeiras empató 0-0 con Internacional, por el Brasileirao Serie A 2026

El 9 de agosto de 2026 a las 16.00, Palmeiras e Internacional protagonizaron un empate 0-0 por la jornada 22 del certamen. El encuentro se disputó en el Nubank Parque y contó con el arbitraje de Davi de Oliveira Lacerda, en un cotejo cerrado donde ninguno de los equipos logró quebrar el cero en el marcador.

Planteos tácticos y sustituciones

Ambos técnicos eligieron un esquema 3-4-2-1, planteando un evidente duelo de espejos en el mediocampo. Ante la falta de contundencia en los últimos metros, los entrenadores buscaron variantes. A los 58 minutos, Palmeiras movió el banco con los ingresos de Vitor Hugo por Ramón Sosa y de José Manuel López por Mauricio; más tarde, sumaron minutos Agustín Giay y Felipe Anderson. Por el lado de Internacional, a los 63 minutos ingresó Braian Aguirre por Matheus Bahia, y en el tramo final entraron José Carlos, Ronaldo y João Pedro.

El desarrollo estadístico del juego

A pesar del resultado en blanco, los números reflejaron una marcada superioridad en la tenencia del balón por parte de Palmeiras, que cerró el cotejo con un contundente 62,4% de posesión frente al 37,6% de Internacional. Esta ventaja en el control territorial se tradujo en una mayor producción ofensiva: Palmeiras ensayó 22 tiros en total, con 3 remates al arco y 5 tiros de esquina. Por su parte, Internacional logró probar en 9 ocasiones, enviando apenas 2 remates entre los tres palos y obteniendo 2 córners a favor.

Fricción y amonestados

El ritmo de la disputa se vio interrumpido en varias ocasiones, obligando al juez a impartir disciplina a través de tarjetas amarillas. Las amonestaciones se repartieron de la siguiente manera durante el desarrollo: