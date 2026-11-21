El encuentro se disputó el 21 de noviembre de 2026 a las 16.30 en el Nubank Parque, con el arbitraje de Rodrigo Jose Pereira de Lima. Fue un partido intenso donde Palmeiras y Flamengo no lograron sacarse diferencias, cerrando el marcador en 1-1.

Las emociones llegaron a través de los goleadores de la jornada. A los 12 minutos, Jhon Arias marcó el primer gol para Palmeiras tras asistencia de Agustín Giay. Ya en la segunda mitad, a los 76 minutos, Samuel Dias Lino igualó el marcador para Flamengo tras recibir un pase de Bruno Henrique Pinto. En cuanto a lo táctico, Palmeiras se presentó con un esquema 3421, mientras que Flamengo optó por una formación 4231.

El desarrollo del juego también estuvo marcado por la disciplina y la rotación. Se destacaron las amonestaciones de Andreas Hugo Pereira, Carlos Miguel dos Santos, Arthur Gabriel Marcolino y Lucas Evangelista por el lado de Palmeiras, mientras que en Flamengo fueron amonestados Alex Sandro y el propio autor del gol, Samuel Dias Lino. En el segundo tiempo, los entrenadores buscaron variantes: a los 59 minutos, Palmeiras movió el banco con el ingreso de Ramón Sosa por Vitor Hugo Roque, y a los 70 minutos, Flamengo apostó por Bruno Henrique Pinto y Vitor Eduardo da Silva en reemplazo de Pedro Guilherme Abreu y Danilo Luiz da Silva, respectivamente.

En el análisis de las estadísticas, Flamengo mostró una ligera superioridad en la tenencia de la pelota con un 51,3% frente al 48,7% de Palmeiras. En cuanto a la agresividad ofensiva, los visitantes registraron 17 disparos totales contra 13 del dueño de casa, con 7 y 6 tiros a puerta respectivamente. La diferencia en la generación de jugadas de pelota parada fue notable, con 10 corners para Flamengo frente a solo 2 de Palmeiras.