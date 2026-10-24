Palmeiras venció 2-0 a RB Bragantino, por el Brasileirao Serie A 2026

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Se midieron en un duelo donde Palmeiras se impuso con autoridad en la jornada 32 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 24 de octubre de 2026 a las 18.30 en el Arena Crefisa Barueri, con el arbitraje de Braulio da Silva Machado. En un compromiso correspondiente a la jornada 32 del Brasileirao Serie A, Palmeiras logró una victoria sólida por 2-0 ante RB Bragantino, consolidando su rendimiento en la etapa decisiva del torneo.
La apertura del marcador llegó a los 56 minutos, cuando Mauricio, Magalhães Prado transformó un penal en gol. Posteriormente, a los 77 minutos, Agustín, Giay amplió la ventaja para Palmeiras tras recibir una asistencia de José Manuel, López. En cuanto a las tácticas, Palmeiras presentó una formación 3421, mientras que RB Bragantino optó por un 4231.
El trámite del partido estuvo marcado por la disciplina táctica y algunos momentos de tensión que se tradujeron en varias amonestaciones. Entre las acciones destacadas, RB Bragantino sufrió las amarillas de Tiago Luís, Volpi, José, Herrera, Alix Vinicius, de Souza Sampaio y Gabriel, Girotto Franco. Por el lado del ganador, Gustavo, Gómez y Agustín, Giay fueron amonestados tras cometer infracciones.
En el análisis estadístico, Palmeiras dominó la posesión con un 56,3% frente al 43,7% de RB Bragantino. La superioridad ofensiva del local fue clara, registrando 24 disparos totales con 7 a puerta, comparado con los 11 tiros y solo 2 remates al arco del visitante. Además, el equipo ganador generó 10 tiros de esquina, manteniendo el control del juego hasta el silbato final.
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