Palmeiras venció 2-0 a São Paulo, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 12 de septiembre de 2026 a las 18.30 en el estadio Nubank Parque, con el arbitraje de Rafael Rodrigo Klein. En un enfrentamiento clave por la jornada 27 del Brasileirao Serie A, Palmeiras logró una victoria sólida ante São Paulo por 2-0. A los 46 minutos, Murilo Cerqueira Paim marcó el primer gol del partido. Poco después, a los 50 minutos, Vitor Hugo Roque Ferreira amplió la ventaja tras una asistencia de Khellven Douglas Silva Oliveira.

Desarrollo táctico y superioridad

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un sistema táctico idéntico, un 3-4-1-2, pero la balanza se inclinó temprano para el local. El partido estuvo marcado por la indisciplina de la visita, que sufrió la expulsión de Luis Osorio Messias de Oliveira por una falta grave a los 38 minutos. En cuanto a los movimientos desde el banco, Palmeiras se vio obligado a realizar cambios por lesión, como el ingreso de Arthur Gabriel Santana Marcolino por Joaquín Piquerez al inicio del complemento, mientras que São Paulo intentó reestructurarse con múltiples variantes en la segunda parte sin éxito.

Dominio estadístico

La supremacía de Palmeiras quedó reflejada en las cifras finales del encuentro. El ganador mantuvo un 57% de posesión del balón frente al 43% de São Paulo, además de mostrar una mayor contundencia ofensiva: el local disparó 19 veces, con 7 remates al arco, mientras que la visita apenas inquietó con 8 disparos y solo 2 a portería. Palmeiras también dominó en el juego aéreo y posicional, acumulando 9 tiros de esquina contra 6 de su rival.

Disciplina y conclusiones

El juego físico dejó una carga importante de amonestaciones. Por el lado de Palmeiras, fueron amonestados Gustavo Gómez, Agustín Giay, Murilo Cerqueira Paim y Larson Torna Ferreira dos Santos. Por parte de São Paulo, además de la tarjeta roja directa recibida en el primer tiempo, Pablo Gonçalves Maia Fortunato también fue amonestado. Con este resultado, Palmeiras consolida su postura en el campeonato, aprovechando la superioridad numérica y su efectividad frente al arco para sumar tres unidades vitales en la jornada 27.