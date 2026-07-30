Palmeiras venció 4-0 a Vitória, por el Brasileirao Serie A 2026

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Se midieron en un duelo donde Palmeiras se impuso con autoridad en la jornada 21 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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El 29 de julio de 2026, Palmeiras y Vitória se enfrentaron a las 21.30 en el Estádio Manoel Barradas. El encuentro, correspondiente a la jornada 21 y dirigido por el árbitro Alex Gomes Stefano, culminó con una contundente victoria por 4-0 a favor de Palmeiras.
El desarrollo del encuentro y los goles
El partido estuvo condicionado por las tempranas expulsiones en Vitória, que salió al campo con un esquema 5-4-1 frente al 3-4-1-2 propuesto por Palmeiras. A los 36 minutos, Carlos, de Menezes Júnior vio la tarjeta roja directa, y apenas tres minutos después, Luan, Cândido de Almeida también fue expulsado, dejando a su equipo con nueve jugadores. Aprovechando esta ventaja, los goles llegaron de la siguiente manera:
- A los 46 minutos, Mauricio, Magalhães Prado marcó el primer gol tras asistencia de Jhon, Arias.
- A los 51 minutos, un desafortunado tanto en propia puerta de Fabiano Josué, de Souza Silva amplió la ventaja.
- A los 70 minutos, Jhon, Arias anotó el tercer gol gracias a un pase de Joaquín, Piquerez.
- A los 84 minutos, Ramón, Sosa selló el 4-0 definitivo.
El dominio estadístico del ganador
Las cifras del partido reflejaron con claridad la superioridad de Palmeiras sobre Vitória. A pesar de los esfuerzos defensivos, la inferioridad numérica fue determinante en el desarrollo del juego. Los números más destacados fueron:
- Palmeiras monopolizó el balón con un 68,4% de posesión, frente al 31,6% de Vitória.
- En el plano ofensivo, Palmeiras registró 16 tiros totales (5 a puerta), mientras que Vitória logró 10 remates (3 al arco).
- Curiosamente, Vitória dispuso de 6 tiros de esquina, superando el único córner a favor de Palmeiras.
Los movimientos desde el banquillo
Ante el adverso escenario y para refrescar a sus equipos, ambos entrenadores realizaron numerosas modificaciones tácticas. En Vitória, destacaron los ingresos tempranos de José Vitor, Silva Neves, Tomás, Pochettino y Diego, Tarzia. Por el lado de Palmeiras, los cambios buscaron mantener la intensidad ofensiva, dándole minutos a jugadores como José Manuel, López, Emiliano, Martínez y Vitor Hugo, Roque Ferreira. Finalmente, las variantes le permitieron a Palmeiras sostener su ritmo arrollador y asegurar una victoria que consolida su gran presente competitivo.
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