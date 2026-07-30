Palmeiras venció 4-0 a Vitória, por el Brasileirao Serie A 2026

El 29 de julio de 2026, Palmeiras y Vitória se enfrentaron a las 21.30 en el Estádio Manoel Barradas. El encuentro, correspondiente a la jornada 21 y dirigido por el árbitro Alex Gomes Stefano, culminó con una contundente victoria por 4-0 a favor de Palmeiras.

El desarrollo del encuentro y los goles

El partido estuvo condicionado por las tempranas expulsiones en Vitória, que salió al campo con un esquema 5-4-1 frente al 3-4-1-2 propuesto por Palmeiras. A los 36 minutos, Carlos, de Menezes Júnior vio la tarjeta roja directa, y apenas tres minutos después, Luan, Cândido de Almeida también fue expulsado, dejando a su equipo con nueve jugadores. Aprovechando esta ventaja, los goles llegaron de la siguiente manera:

A los 46 minutos, Mauricio, Magalhães Prado marcó el primer gol tras asistencia de Jhon, Arias .

marcó el primer gol tras asistencia de . A los 51 minutos, un desafortunado tanto en propia puerta de Fabiano Josué, de Souza Silva amplió la ventaja.

amplió la ventaja. A los 70 minutos, Jhon, Arias anotó el tercer gol gracias a un pase de Joaquín, Piquerez .

anotó el tercer gol gracias a un pase de . A los 84 minutos, Ramón, Sosa selló el 4-0 definitivo.

El dominio estadístico del ganador

Las cifras del partido reflejaron con claridad la superioridad de Palmeiras sobre Vitória. A pesar de los esfuerzos defensivos, la inferioridad numérica fue determinante en el desarrollo del juego. Los números más destacados fueron:

Palmeiras monopolizó el balón con un 68,4% de posesión, frente al 31,6% de Vitória .

monopolizó el balón con un de posesión, frente al de . En el plano ofensivo, Palmeiras registró 16 tiros totales ( 5 a puerta), mientras que Vitória logró 10 remates ( 3 al arco).

registró tiros totales ( a puerta), mientras que logró remates ( al arco). Curiosamente, Vitória dispuso de 6 tiros de esquina, superando el único córner a favor de Palmeiras.

Los movimientos desde el banquillo

Ante el adverso escenario y para refrescar a sus equipos, ambos entrenadores realizaron numerosas modificaciones tácticas. En Vitória, destacaron los ingresos tempranos de José Vitor, Silva Neves, Tomás, Pochettino y Diego, Tarzia. Por el lado de Palmeiras, los cambios buscaron mantener la intensidad ofensiva, dándole minutos a jugadores como José Manuel, López, Emiliano, Martínez y Vitor Hugo, Roque Ferreira. Finalmente, las variantes le permitieron a Palmeiras sostener su ritmo arrollador y asegurar una victoria que consolida su gran presente competitivo.