Perú perdió por 1-2 ante Haití, en un amistoso internacional

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El conjunto peruano no pudo sostener su ventaja inicial en el duelo disputado en la jornada 1 del amistoso internacional; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 5 de junio de 2026 a las 21.01 en el Nu Stadium, bajo el arbitraje de Filip Dujic. Fue un duelo donde Perú logró revertir el marcador en los minutos finales para llevarse la victoria por 2-1 ante Haití.
Desarrollo y goles
El marcador se abrió a los 16 minutos, cuando Wilson, Isidor marcó el 1-0 para Haití tras asistencia de Louicius, Deedson. Sin embargo, la reacción de la visita llegó sobre el cierre: a los 81 minutos, Renzo, Garcés marcó el gol del empate, y apenas tres minutos después, a los 84 minutos, Jairo, Vélez sentenció el 2-1 definitivo. En cuanto a lo táctico, mientras Haití dispuso un 4-4-2, Perú se plantó con un 4-2-3-1. El rigor físico fue una constante, derivando en amonestaciones para Alfonso, Barco, André, Carrillo, Erick, Noriega y Adrián, Ugarriza en la visita, además de Wilguens, Paugain en el local.
Análisis estadístico
El dominio de la pelota fue mayoritariamente para el equipo ganador, que registró una posesión del 57,9% frente al 42,1% de los haitianos. A pesar de la paridad en tiros de esquina (3 para cada lado), Perú mostró mayor eficacia al generar 10 disparos totales, 5 de ellos a puerta, mientras que el local apenas pudo rematar en una ocasión bajo los tres palos de un total de 8 intentos.
Gestión de planteles
Ambos cuerpos técnicos movieron el banco de suplentes de forma exhaustiva para probar alternativas. En el segundo tiempo, las constantes sustituciones buscaron refrescar el ataque, destacando el ingreso de figuras como Yoshimar, Yotún por parte de la visita a los 59 minutos, en un intento por dar vuelta la historia que finalmente dio sus frutos en el tramo final del compromiso.
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