Perú perdió por 1-3 ante España en un amistoso internacional 2026

En una jornada marcada por la superioridad europea, España derrotó a Perú por 3-1 este 8 de junio de 2026. El encuentro, que comenzó a las 23.02 en el Estadio Cuauhtémoc, contó con el arbitraje de Fernando Hernández Gómez.

El desarrollo del encuentro

El dominio español quedó claro desde el inicio. A los 2 minutos, Mikel Oyarzabal marcó el primer gol tras una asistencia de Pau Cubarsí. Posteriormente, a los 32 minutos, Pedro González López amplió la ventaja tras recibir de Ferran Torres. Para cerrar la cuenta de la visita, el arquero Pedro Gallese anotó un gol en contra a los 53 minutos. El conjunto local, que salió al campo con una formación 4-4-2, intentó descontar mediante Jairo Vélez, quien logró convertir a los 66 minutos tras la asistencia de Marcos López.

Movimientos tácticos y disciplina

Ambos equipos realizaron numerosos cambios para refrescar sus líneas. España, que presentó un esquema 4-2-3-1, dio minutos a gran parte de su banquillo a partir del segundo tiempo, destacando los ingresos de David Raya y Dani Olmo tras el descanso. Por su parte, el técnico local buscó mayor profundidad con las entradas de André Carrillo y Alfonso Barco a los 62 minutos. En cuanto a la disciplina, Renzo Garcés fue amonestado a los 85 minutos por una falta.

Análisis estadístico

A pesar de la derrota, el análisis de las estadísticas refleja la disparidad en el control del balón: