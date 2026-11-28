El encuentro se disputó el 28 de noviembre de 2026 a las 18.30 en el Subaru Park, bajo el arbitraje de Rubiel Vazquez. En un enfrentamiento trabado y de alta intensidad, Philadelphia Union logró imponerse por la mínima ante New England Revolution, asegurando su clasificación en esta instancia de Play-Offs.

El desenlace y los protagonistas

La paridad se mantuvo durante gran parte del compromiso, hasta que a los 86 minutos, Milan Iloski marcó el 1-0 tras ejecutar con precisión un penal. Previamente, el entrenador local buscó refrescar el ataque a los 68 minutos con los ingresos de Jesús Bueno y Quinn Sullivan por Jovan Lukic e Indiana Vassilev, respectivamente. Por su parte, la visita intentó reaccionar con variantes tácticas como el ingreso de Jack Harrison, Alhassan Yusuf y Luca Langoni, aunque sin lograr vulnerar la valla rival.

Disciplina y gestión de juego

El juego físico se tradujo en una tarjeta amarilla sobre el cierre del partido, cuando el jugador de New England Revolution, Matt Turner, fue amonestado a los 92 minutos por protestar una decisión arbitral. El equipo dirigido tácticamente mantuvo el orden defensivo a pesar de la presión ejercida por New England Revolution en los minutos finales, consolidando su ventaja mínima obtenida desde el punto del penal.

Cierre de la jornada

Con este resultado, Philadelphia Union confirma su solidez en su estadio, el Subaru Park, ante su afición. La efectividad en el área rival, canalizada a través de la ejecución de Milan Iloski, fue el factor determinante para romper el cero. Por el lado de New England Revolution, la derrota significa la despedida en esta fase, tras un partido donde la paridad táctica impidió que las ofensivas lograran quebrar el arco contrario durante el tiempo reglamentario.