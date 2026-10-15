Philadelphia Union venció 3-1 a Chicago Fire FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 14 de octubre de 2026 a las 21.30 en el estadio Soldier Field, bajo el arbitraje de Ricardo Fierro. En un enfrentamiento vibrante, Philadelphia Union logró imponerse ante Chicago Fire FC por 3-1.

El marcador se abrió a los 44 minutos, cuando Maren Haile-Selassie puso en ventaja a Chicago Fire FC tras una asistencia de Noah Allen. Sin embargo, en el complemento, la visita reaccionó con contundencia. A los 49 minutos, Milan Iloski marcó el primer gol tras asistencia de Bruno Damiani. Luego, a los 55 minutos, Bruno Damiani marcó el segundo gol tras asistencia de Cavan Sullivan, y finalmente, a los 67 minutos, Bruno Damiani marcó el tercer gol tras asistencia de Jovan Lukic. Ambos equipos dispusieron formaciones tácticas de 4-4-2.

Análisis estadístico y disciplinario

El dominio de Philadelphia Union se reflejó en las estadísticas: el equipo visitante registró 19 remates frente a los 8 de Chicago Fire FC, con 8 tiros a puerta contra 4. Además, Philadelphia Union mantuvo una mayor posesión del balón con el 50,9% frente al 49,1% del local y generó más peligro con 7 tiros de esquina contra 2.

Incidencias clave

El partido estuvo marcado por la indisciplina en el equipo local, destacando la expulsión de Jack Elliott tras recibir su segunda tarjeta amarilla a los 45 minutos. Entre las sustituciones, a los 57 minutos, el entrenador de Philadelphia Union movió el banco: ingresó Indiana Vassilev por Jesús Bueno para refrescar el mediocampo y consolidar la ventaja lograda en la segunda parte.