Polémica decisión del dueño de un bar: no transmitirá los partidos del Mundial 2022 por “cuestiones morales”

Un nuevo Mundial se puso en marcha, y con ello la ilusión de cada país de poder alzar el trofeo más deseado. El anhelo no es solo de los jugadores, sino también de los hinchas que se movilizan los días de partido para poder seguir de cerca a su selección. Lo mismo con los comerciantes que abren las puertas de sus bares para ofrecer un ambiente acogedor para sus clientes.

A pesar de un evento multitudinario, que le genera no solo dividendos a la organización del Mundial, sino también a los comerciantes que abren sus puertas para que los hinchas vean el evento por televisión, un bar de la zona de Valencia, en España, tomó una determinación que escapa a la lógica y permanecerá cerrado durante la Copa del Mundo.

En diálogo con un medio de España, César Soler Escribano, dueño de la Cafetería Lar Botánico, especificó, en una breve entrevista con la periodista Paula Hernández, el motivo por el cual privará a sus clientes de poder asistir al local y así ver los partidos de La Roja.

Polémica decisión del dueño de un bar que no televisará los partidos en España

“Decidimos, hace tiempo, que no entendíamos que se celebrase un Mundial de fútbol en un país en el cual no se respetan los Derechos Humanos, las libertades fundamentales, la mujer está perseguida y está restringida su libertad, y no creíamos que era lógico y normal que se celebrase un Mundial en esas condiciones, así que decidimos un apagón, un apagón al fútbol”, contó Soler Escribano, ante la atónita mirada de la periodista en el lugar de los hechos.

En busca de complicidad de una medida que, a priori, llama la atención, el propietario del lugar aclaró que cuenta con el consentimiento de los lugareños de la zona: “Los vecinos, casi en su mayoría, nos apoyan, dicen que nuestra decisión es la correcta”. Además, para establecer un contrapunto a esta medida, admitió: “Sé que muchos lo verán igual porque, claro, es normal, es el deporte rey”.

Otra decisión polémica que incluye a la selección de España

La decisión de este bar español se suma a otra polémica que tuvo en la mira a Luis Enrique, el director técnico de la selección del Viejo Continente. Al tener que optar por 26 jugadores para conformar su delegación, el histórico defensor, Sergio Ramos, quedó afuera de la nómina y causó revuelo en los medios de comunicación locales.

Sergio Ramos, el capitán de España, es titular ante Rusia DPA

Después de dar el presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, Sergio Ramos no podrá sumarse al selecto grupo de futbolistas con cinco Mundiales sobre sus espaldas, como sí lo hará, en esta edición, el argentino Lionel Messi.

“La confección de una lista implica la toma de decisiones. Hay jugadores de gran nivel que no están pero no quiero hacer una valoración de eso. Es una situación que le pasa al seleccionador de Inglaterra, de Ghana, de Brasil y de todas las selecciones. A todos aquellos que han contribuido en nuestra etapa, nuestro reconocimiento”, declaró, al respecto, Luis Enrique sobre el actual jugador del Paris Saint Germain.

LA NACION