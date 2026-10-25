Portland Timbers venció 3-2 a Charlotte FC, por la MLS

En un vibrante encuentro disputado el 24 de octubre de 2026 a las 23.30 en el Providence Park, Portland Timbers se impuso por 3-2 frente a Charlotte FC. El partido, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, contó con el arbitraje de Rosendo Mendoza. La cuenta la abrió Pep Biel a los 3 minutos para la visita tras asistencia de Ashley Westwood, pero Ariel Lassiter igualó las acciones a los 11 minutos con pase de Eric Izoita y posteriormente dio vuelta el marcador a los 40 minutos, nuevamente asistido por Izoita. En la segunda mitad, Idan Toklomati igualó para Charlotte FC a los 69 minutos tras una habilitación de Luca de la Torre, hasta que finalmente Cole Bassett sentenció el triunfo para los locales a los 96 minutos, asistido por Ian Smith.

Despliegue táctico y momentos clave

Ambos estrategas presentaron propuestas distintas: mientras que Portland Timbers optó por un esquema 4-3-3, Charlotte FC se plantó con un 4-2-3-1. El rigor físico fue constante, viéndose reflejado en las amonestaciones de Eric Izoita para el local y Nathan Byrne para la visita. A los 64 minutos, Portland Timbers buscó frescura con los ingresos de Ian Smith y Cole Bassett, movimiento que terminó siendo decisivo para inclinar la balanza en el tiempo de descuento.

Dominio estadístico

El dominio del juego fue claramente para Portland Timbers, que registró un 55,8% de posesión contra un 44,2% de Charlotte FC. La vocación ofensiva del equipo ganador quedó marcada en la estadística de disparos: Portland Timbers remató en 26 ocasiones, con 12 intentos a puerta, frente a los apenas 6 remates totales y 3 al arco de la visita. Además, el local dominó desde la esquina, generando 9 tiros de esquina contra 3 de su rival.

Gestión del banquillo

El ritmo del encuentro fue sostenido por las constantes modificaciones tácticas. Además de los cambios mencionados, Portland Timbers refrescó su ataque a los 83 minutos con la entrada de Alexander Aravena y Omir Fernandez. Por el lado de Charlotte FC, el entrenador intentó revertir la situación enviando al campo a Luca de la Torre, Tyger Smalls, Harry Toffolo y Baye Coulibaly, aunque el esfuerzo no alcanzó para evitar la derrota en el último suspiro del encuentro.