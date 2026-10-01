Portugal venció 4-2 a Dinamarca, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 1 de octubre de 2026 a las 15.45 en el estadio Parken, con el arbitraje de Mykola Balakin. En un partido vibrante, Portugal superó a Dinamarca por 4-2, consolidando su dominio ofensivo.

Goles y desarrollo táctico

La intensidad marcó el ritmo desde el inicio. A los 13 minutos, João Pedro, Cavaco Cancelo marcó el primer gol tras asistencia de Gonçalo, Matias Ramos. A los 23 minutos, Mikkel, Damsgaard igualó para Dinamarca tras asistencia de Joakim, Mæhle. A los 25 minutos, Gonçalo, Matias Ramos marcó el segundo gol tras asistencia de Bruno Miguel, Borges Fernandes. Ya en el segundo tiempo, a los 53 minutos, Rasmus, Højlund marcó el segundo gol para los locales tras asistencia de Mikkel, Damsgaard. Posteriormente, Vítor, Machado Ferreira anotó a los 67 minutos tras asistencia de Bruno Miguel, Borges Fernandes y finalmente João, Félix Sequeira cerró la cuenta a los 87 minutos con pase de José Diogo, Dalot Teixeira. Ambos equipos se presentaron con un esquema táctico 4-2-3-1.

Análisis estadístico

El dominio de Portugal en ataque fue evidente en la efectividad frente al arco. A pesar de que Dinamarca tuvo una posesión del 53,8%, fueron los visitantes quienes capitalizaron sus oportunidades.

Portugal generó un total de 19 tiros, con 10 disparos a puerta.

generó un total de 19 tiros, con 10 disparos a puerta. Dinamarca registró 12 remates, logrando únicamente 3 tiros a puerta.

registró 12 remates, logrando únicamente 3 tiros a puerta. El conjunto visitante superó en saques de esquina a su rival, con un registro de 7 contra 4.

Gestión del plantel y disciplina

La profundidad de los banquillos resultó clave en el desenlace. Portugal realizó movimientos estratégicos como el ingreso de João, Félix Sequeira, quien sentenció el marcador. En cuanto a la disciplina, el partido fue friccionado; Mohamed, Daramy y Rúben Diogo, da Silva Neves fueron amonestados por infracciones, sumado a una tarjeta por protestas recibida por el conjunto visitante. Este resultado refuerza la posición de Portugal en el desarrollo de la fase de grupos de la Liga de Naciones.