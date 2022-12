Qué es el Boxing Day en Inglaterra y qué partidos se juegan este año

escuchar

El ‘Boxing Day’ es un día festivo de Gran Bretaña, que se festeja el día posterior a cada navidad, es decir, el 26 de diciembre. Durante este día se promueve la realización de donaciones y regalos a las personas con menos recursos económicos, por eso su nombre, que traducido al español significa “Día de las Cajas”. En esta fecha, la Premier League, considerada por muchos como la mejor liga de fútbol del mundo, tiene un calendario repleto de partidos.

Se cree que el origen de este día festivo se remonta al siglo XIX, cuando se decidió que, en el caso de que la navidad cayera un domingo, los trabajadores tendrían un día extra para descansar, festejar y disfrutar de su tiempo libre. Esto se convirtió en una tradición y pasó a formar parte del calendario festivo británico. El primer partido que se jugó en esa fecha fue Sheffield contra Hallam, los clubes más viejos del mundo, en 1860, aunque la tradición comenzó a construirse a partir del encuentro entre Preston North End y West Bromwich Albion en la temporada 1888-89.

Los fanáticos esperan por los partidos del Boxing Day en Premier League, una fecha histórica

Todos los partidos del Boxing Day 2022

Brentford vs. Tottenham - 9.30.

- 9.30. Crystal Palace vs. Fulham - 12.

- 12. Everton vs. Wolverhampton - 12.

- 12. Leicester City vs. Newcastle - 12.

- 12. Southampton vs. Brighton - 12.

- 12. Aston Villa vs. Liverpool - 14.30.

- 14.30. Arsenal vs. West Ham - 17.

Por su parte, habrá dos partidos el martes (Chelsea vs. Bournemouth a las 14.30 y Manchester United vs. Nottingham Forest a las 17) y uno el miércoles (Leeds United vs. Manchester City a las 17).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Las mayores goleadas de la historia del Boxing Day

1893 : Aston Villa 9 - 0 Darwen FC.

: Aston Villa 9 - 0 Darwen FC. 1963 : Fulham 10 - 1 Ipswich Town.

: Fulham 10 - 1 Ipswich Town. 1963 : Blackburn Rovers 8 - 2 West Ham.

: Blackburn Rovers 8 - 2 West Ham. 1963 : Burnley 6 - 1 Manchester United.

: Burnley 6 - 1 Manchester United. 1963: Liverpool 6 - 1 Stoke City.

Todas las apuestas para el Boxing Day 2022

Tottenham es favorito a quedarse con el duelo ante Brentford con cuotas cercanas a 2.13, contra 3.50 de una victoria del equipo dirigido por Thomas Frank. El empate cotiza 3.72.

Harry Kane es, junto con Robbie Fowler, el máximo goleador histórico del Boxing Day, con nueve ap - AP

Crystal Palace parte como candidato en el duelo ante Fulham, con una cuota de 2.09, ante los 3.65 que se pagan por un triunfo del equipo londinense. La parda paga cerca de 3.65.

ante los 3.65 que se pagan por un triunfo del equipo londinense. La parda paga cerca de 3.65. El duelo entre Everton y Wolverhampton es el más parejo de la jornada para las casas de apuestas. Una victoria de los Toffees paga 2.50, un triunfo de los Wolves cotiza 3.10 y la igualdad paga 3.30.

es el más parejo de la jornada para las casas de apuestas. un triunfo de los Wolves cotiza 3.10 y la igualdad paga 3.30. El gran comienzo de temporada de Newcastle en la vigente Premier League (se ubica tercero tras 15 partidos jugados) lo hace merecedor de la chapa de candidato en el duelo ante Leicester City, con cuotas de 2.25 frente a los 3.40 que se pagan por un hipotético triunfo del local. El empate alcanza una cotización de 3.60.

Allan Saint-Maximin es la estrella de Newcastle, el equipo con menos puntos obtenidos en la historia del Boxing Day Owen Humphreys - PA Wire

Brighton es favorito en el partido ante Southampton. Las plataformas de pronósticos deportivos pagan 2.29 por su victoria, contra los 3.35 que se pagan por un triunfo del local y los 3.50 que repaga el empate.

contra los 3.35 que se pagan por un triunfo del local y los 3.50 que repaga el empate. Un triunfo de Liverpool en su partido ante Aston Villa cotiza 1.80. Una victoria de los dirigidos por Unai Emery paga 4.50 y la igualdad 4.20.

Una victoria de los dirigidos por Unai Emery paga 4.50 y la igualdad 4.20. El último encuentro de la jornada es el más disparejo del día según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta. Arsenal es el claro favorito con cuotas de 1.57, ante los 6.70 que se pagan por una victoria de West Ham y los 4.50 que cotiza la parda.

