Qué necesita Carlos Alcaraz para ser número 1 del mundo, tras el Masters 1000 de Indian Wells

Está en marcha el Masters 1000 de Indian Wells, para muchos el torneo más importante de la categoría y denominado “el quinto Grand Slam”, en el que Carlos Alcaraz puede volver a ser número 1 del ranking mundial de la ATP porque Novak Djokovic, actual monarca, no puede participar a raíz de que no está vacunado contra el Covid-19 y es requisito indispensable para ingresar a Estados Unidos.

El español tiene la mesa servida porque es el primer preclasificado y, en consiguiente, principal favorito al título. Sin, tampoco, la presencia Rafael Nadal porque acarrea una lesión, sus principales amenazas son Stefanos Tistsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Holger Rune, Feliz Auger-Aliassime, Huber Hurkacz y Taylor Fritz. El murciano arrancará su participación en la segunda ronda contra el vencedor del duelo entre el australiano Thanasi Kokkinaniks y el norteamericano Brandon Holt. De los oponentes más complejos, al que primero puede enfrentar en caso de avanzar es al canadiense Auger-Aliassime o el polaco Hurkacz en semifinales.

El cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells 2023 con Carlos Alcaraz como primer preclasificado ATP - ATP

Actualmente, Alcaraz es escolta del escalafón internacional con 6780 puntos. Djokovic suma 7160. En 2022 el joven de 19 años, último campeón del ATP 250 de Buenos Aires, fue semifinalista en Indian Wells y cayó en esa instancia con Nadal, por lo que necesita mejorar su labor para no perder unidades tener posibilidades de superar al balcánico, que no compitió el año pasado porque tampoco pudo entrar a Estados Unidos y, en consiguiente, no restará esta semana.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, que terminó la temporada pasada en el pedestal tras ganar el US Open, será otra vez al número 1 del mundo el 20 de marzo solo si es campeón del Masters 1000. En ese caso, llegará a 7420 puntos porque sumará la diferencia entre ser semifinalista y campeón del certamen y relegará al serbio por 260 unidades. Hasta el momento, en su corta carrera como tenista profesional acumula 20 semanas en el primer lugar.

Así está el ranking mundial de la ATP, mientras se disputa Indian Wells 2023 ATP

Luego de Indian Wells se disputará, desde el miércoles 22 de marzo, el Master 1000 de Miami donde en 2022 Alcaraz se consagró campeón. En ese contexto, defenderá los 1000 puntos que logró. En caso de iniciar ese campeonato como líder del ranking de la ATP, solo mantendrá el puesto si levanta otra vez el trofeo dado que Djokovic, que no podrá jugar por la misma razón, no tiene unidades que revalidar porque la temporada pasada no compitió. Si no lo hace, el 3 de abril el español le devolverá el puesto al balcánico.

El tercero en discordia por ser número 1 en marzo es Tsitsipas. El griego defiende apenas 135 puntos en Indian Wells y Miami por lo que si es campeón en un certamen y al menos finalista en el otro, le arrebatará la cima a Djokovic y Alcaraz. Actualmente, está tercero con 5805 puntos y en los últimos meses desperdició tres chances de liderar el escalafón por primera vez: en septiembre pasado necesitaba ganar en Flushing Meadows y cayó en primera ronda; en el ATP Masters Finals de Turín debía ser campeón invicto y perdió en su debut ante Djokovic; y en el Australian Open 2023 le era suficiente con vencer en la definición al serbio y no pudo hacerlo.

Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas, los rivales de Carlos Alcaraz en la lucha por el número 1 del mundo

‘Nole’, el hombre récord

‘Nole’ cursa la semana 379 en lo más alto del escalafón de la ATP y es quien más tiempo ostenta ese lugar en la historia del tenis. Recientemente superó a Steffi Graf, quien ostentó ese lugar de la WTA durante 377 actualizaciones, y ya lo era desde marzo de 2021 solo teniendo en cuenta a los hombres cuando dejó atrás a Roger Federer -310 semanas-. El tercero en el listado es Pete Sampras -

El balcánico es uno de los 28 tenistas de la historia que llegó a la cima del escalafón mundial, vigente desde 1973. En siete ocasiones terminó la temporada en el primer puesto, algo que nadie consiguió más que él. Lo hizo en 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 y 2021. En su palmarés tiene 22 títulos de Grand Slams y con la coronación en el Australian Open 2023 empardó a Rafael Nadal como máximo ganador.

En el circuito femenino, la alemana fue la N° 1 en un lapso de 45 semanas más que la segunda clasificada, la checa Martina Navratilova. Su primera vez en la cima fue en 1987 y concluyó su carrera con 107 títulos entre los que se destacan 22 Grand Slams.

El serbio Novak Djokovic no puede jugar en Estados Unidos por no estar vacunado contra el Covid-19

Más semanas en la cima del ranking mundial ATP o WTA

Novak Djokovic (Serbia) - 378 semanas

Steffi Graf (Alemania) - 377

Martina Navratilova (Checoslovaquia) - 332

Serena Williams (Estados Unidos) - 319

Roger Federer (Suiza) - 310

LA NACION