La explosiva irrupción de Ben Shelton (21 años cumplidos a principios de mes) desbloqueó otro nivel de jerarquía. El tenista estadounidense de servicio imponente (saca a 240 km/h), semifinalista del último US Open y apadrinado comercialmente por Roger Federer ya puede ufanarse de ser campeón del circuito. En el ATP 500 de Tokio , el certamen más longevo del continente asiático (disputado por primera vez en 1972), se coronó al derrotar al ruso Aslan Karatsev (50°) por 7-5 y 6-1, en una hora y 22 minutos. Comenzó el año siendo 96° del ranking y hoy, cuando a la temporada le restan un puñado de semanas, tiene opciones matemáticas de entrar en el torneo de Maestros, en Turín.

Ben Shelton haciendo acrobacias con su raqueta; ganó, en Tokio, su primer título ATP KAZUHIRO NOGI - AFP

“Uno ve que los grandes campeones terminan las semanas. Ganan títulos, no es que sólo llegan a las finales. Son capaces de mantener el nivel durante toda la semana. No digo que yo esté ahí todavía..., pero ser capaz de hacerlo durante una semana, encadenar cinco partidos seguidos en Tokio, es realmente especial”, expresó Shelton, con frescura. Pudo haberse despedido del Abierto japonés en las semifinales, ya que estuvo set abajo y 2-5 ante su compatriota Marcos Girón, pero sobrevivió y aprovechó el impulso anímico para imponerse en la final ante un rival de mayor experiencia (Karatsev), que disputaba su quinta final. Después de diez primeros juegos equilibrados (5-5), Shelton le rompió el saque al ruso (6-5) y cerró el primer parcial con autoridad. En el segundo set, prácticamente, no hubo equivalencias. Karatsev, incluso, se desahogó, impotente, haciendo añicos la raqueta.

Sobre la superficie dura de Tokio, Ben, hijo de Bryan Shelton (alcanzó su ranking ATP más destacado en marzo de 1992, siendo 55°, en una década dorada para el tenis masculino estadounidense), logró 18 tiros ganadores ante Karatsev y obtuvo registros estupendos con su saque: logró el 80% de sus primeros servicios (40 de 50) y ganó ese mismo porcentaje de puntos con el primer saque (32 de 40). Le quebró el servicio al rival cuatro veces y, en la única chance de rompimiento que tuvo el europeo del este, pudo defenderse. El estadounidense estuvo acompañado, entre otros, por su kinesiólogo argentino, Germán Hünicken, que en su momento fue parte del equipo de Juan Martín del Potro.

La eufórica celebración del estadounidense Ben Shelton en el Abierto de Japón KAZUHIRO NOGI - AFP

Las estadísticas acompañan el avance de Shelton y le sonríen. Se convirtió en el cuarto campeón estadounidense del ATP Tour en la temporada (además de Taylor Fritz, Frances Tiafoe y Christopher Eubanks, cuando se actualice el ranking ingresará por primera vez en el top 15 mundial y se encumbró como el campeón de Tokio más joven desde el australiano Lleyton Hewitt, de 20 años, en 2001. En enero último, en el nacimiento de la temporada, el zurdo Shelton llegó a los cuartos de final en Australia, aunque luego -en septiembre- sacudiría el tour alcanzando las semifinales en el US Open, como el estadounidense más joven en llegar a esa instancia en Nueva York desde Michael Chang en 1992. Ahora posee un récord de 14 victorias y dos derrotas en sus últimos 16 partidos (la semana pasada había llegado a los cuartos de final en el Masters 1000 de Shanghai).

Shelton no empezó a jugar al tenis hasta los 11 años y no viajó fuera de los Estados Unidos para disputar torneos profesionales hasta enero pasado, con 20. Nacido en Atlanta y criado en Gainesville, en el estado de la Florida. Su sociedad con el deporte fue el fútbol americano, como quarterback (mariscal de campo; aquellos que son responsables de seleccionar la jugada, reciben la pelota y la lanzan). Incluso se cree que es la mecánica de lanzamiento de la pelota que adquirió en el fútbol americano la que, de cierta manera, le permite realizar saques poderosos. También fue la influencia familiar la que lo hizo acercarse al tenis, actividad que finalmente adoptó cuando ingresó en la Universidad de Florida.

Tras destacarse rápidamente en el circuito universitario, le apuntó al profesionalismo y su progresión fue contundente: entró en el top 500 en junio de 2022, en el top 200 en agosto de 2022, en el top 100 en noviembre y en el top 50 en enero pasado.

Ben Shelton, el nuevo campeón del ATP 500 de Tokio KAZUHIRO NOGI - AFP

Hoy, cuando faltan poco más de tres semanas para el Masters de Turín, el exclusivo torneo en el que compiten las ocho mejores raquetas del año y para el que ya hay cuatro clasificados (Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev y Jannik Sinner), Shelton está en una posición expectante: 14°, a 835 puntos del danés Holger Rune, que sería el último en ingresar en el ATP Finals. Al estadounidense todavía le quedan los torneos de Viena (desde este lunes), París-Bercy y Metz o Sofia para tratar de clasificarse. En caso de no entrar, sí podría jugar el Next Gen ATP Finals (el Masters para los jugadores menores de 21 años), en Jeddah, Arabia Saudita, desde el 28 de noviembre.

Con el título de Ben Shelton en Tokio, desde el lunes será la primera vez que habrá cuatro estadounidenses en el top 15 (Fritz, 10°; Paul, 12°; Shelton, 14°; y Tiafoe, 15°) desde el 24 de marzo de 1997 (Sampras, 1°; Chang, 3°; Agassi, 13°; y Todd Martin, 14°).

El abanico de recursos técnicos de Shelton está acompañado por un exceso de energía que a veces no es tan necesario y recomendable. Su equipo, liderado por su padre, trabaja en equilibrar cierta abundancia y en hacerle entender que deberá economizar fuerzas con miras a futuro (también para proteger su cuerpo). El jugador de 1,93 metro encendió a los espectadores en el US Open con su carisma y hasta patentó un festejo particular que luego fue utilizado, en forma irónica, por Djokovic cuando lo venció en las semifinales (como si atendiera un teléfono y luego colgara la llamada). Esta vez, en Tokio, incluso habiendo logrado su primer trofeo, celebró con serenidad. Seguramente siendo consciente de que, de seguir así, será el primer festejo de muchos que llegarán.

Lo mejor de Shelton-Karatsev

Monfils, el campeón más “veterano”

El francés Gael Monfils, de 37 años, se convirtió en el campeón de mayor edad del ATP de Estocolmo al superar al ruso Pavel Kotov por 4-6, 7-6 (8-6) y 6-3, para ganar su primer título desde Adelaida 2022 (disputado en enero del año pasado). Para Monfils, que en las últimas temporadas padeció distintas lesiones, se trata de su 12° título en el circuito (el primero fue en Sopot 2005).

Monfils llegó a Estocolmo siendo el número 140 del ranking. En plena forma, solo cedió dos sets en su camino hacia el trofeo, convirtiéndose en el campeón de menor ranking desde que el entonces N° 152 del mundo, Borna Coric, ganó su primer título en el Masters 1000 de Cincinnati, en 2022.

Ahora, el francés se ubicó como 89° en el ranking en vivo. Es, apenas, el cuarto jugador mayor de 37 años en ganar un título ATP desde 1990, uniéndose a Roger Federer, Ivo Karlovic y Feliciano López.

Argentinos en Basilea y Viena

El circuito ATP continuará esta semana con los torneos de Basilea (la ciudad en la que nació Federer) y Viena, ambos de categoría 500, sobre superficie dura y bajo techo. En el cuadro principal del torneo suizo, Tomás Etcheverry (31°) debutará ante el estadounidense Sebastian Korda (23°), mientras que Sebastián Báez (28°) se medirá con un rival de la clasificación y, Diego Schwartzman (113°), ante el australiano Alex De Miñaur (13°). Pedro Cachin cayó en la qualy de Basilea.

En Viena, el porteño Francisco Cerúndolo (22°) se enfrentará en la primera rueda con el estadounidense Mackenzie McDonald (37°).