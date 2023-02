Cuándo puede recuperar el N° 1 del mundo Carlos Alcaraz, tras su título en el ATP de Buenos Aires

escuchar

Carlos Alcaraz regresó esta semana al circuito mundial de la ATP tras casi cuatro meses de inactividad por continuas lesiones y se consagró campeón del Argentina Open 2023 al derrotar en la final a Cameron Norrie 6-3 y 7-5 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Fue el séptimo título en la carrera del joven de 19 años quien, ya reinsertado en competencia, aspira a recuperar el número 1 en el ranking que tiene Novak Djokovic desde que ganó el Australian Open 2023.

Pero el español, actual número 2 del escalafón, no se desespera por tener el trono y lo dejó en claro en la ceremonia de premiación del ATP 250 de Buenos Aires: “Ser de nuevo el número uno del mundo es un objetivo muy grande, pero no lo tomo con presión, quiero ir a jugar cada torneo pensando que puedo ganarlo y poder mostrar mi mejor nivel. Hay un abanico muy amplio de posibilidades, de jugadores que pueden luchar por un Grand Slam y por el número 1. Hay siete u ocho jugadores con nivel para estar en lo más alto”. Sin ansiedad, recién puede volver a ser el mejor del planeta en marzo siempre que repita o mejore los buenos resultados que obtuvo en la temporada anterior.

Carlos Alcaraz recién puede volver a ser número 1 del mundo en marzo Natacha Pisarenko - AP

El murciano cuenta 6730 puntos y con los 250 obtenidos por ganar en el barrio porteño de Palermo, llegaría 6980. Sin embargo, resta 500 porque se le van los que logró al ganar el ATP 500 de Río de Janeiro en 2022, por lo que desde el lunes tendrá 6380. Ese certamen lo juega en Brasil la próxima semana y en caso de llevarse el trofeo, mantendrá los 6980 tantos.

Teniendo en cuenta que Djokovic no compitió esta semana, lidera con 7070 puntos y no resta. Incluso, en febrero solo defiende los 90 obtenidos en el ATP 500 de Dubai 2022, donde fue eliminado en cuartos de final por el checo Jiri Vesely por 6-4 y 7-6 (4). Su regreso a las canchas tras ganar Australian Open será justamente en la capital de Emiratos Árabes Unidos en la que fue campeón cinco veces.

En marzo, luego del ATP 500 de Río de Janeiro, Alcaraz tiene muchos puntos que defender: 360 en el Masters 1000 de Indian Wells por haber sido semifinalista y 1000 en el de Miami por haberlo ganado. Si mejora su actuación en Indian Wells -por el título en Miami no puede sumar sino solo descontar en caso de que no repita- y el serbio no suma en esas semanas, puede superarlo.

El 27 de febrero Novak Djokovic se convertirá en el jugador con más semanas en el número 1 del ranking mundial en la historia

El récord que nadie le sacara a Djokovic

Djokovic, que se encamina a ser el tenista con más semanas en la cima del ranking mundial de la ATP de la historia -ya lo es entre los varones-, tiene a su favor que en 2022 no compitió en esta época envuelto en la polémica por no haberse vacunado contra el Covid-19. En consiguiente, no tiene unidades a defender y por cualquier resultado que consiga, sumará puntos.

El balcánico recuperó el trono cuando levantó el trofeo del Australian Open 2023 por décima vez. En la final en Melbourne Park derrotó al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5) y cerró un certamen impecable en el que apabulló a todo aquel que se le puso en frente y aprovechó las circunstancias (Carlos Alcaraz no participó por una lesión y jugadores del top 20 se despidieron rápido, como el caso de Rafael Nadal, eliminado en segunda ronda) para volver al sitio donde todo tenista quiere estar.

Este domingo termina la semana 376 de Djokovic en el número 1 del ranking mundial de la ATP, por lo que este lunes alcanzará a Steffi Graff. La alemana estuvo en ese lugar del escalafón de la WTA durante 377 períodos. Dado que Alcaraz, ni ningún otro jugador, no puede superarlo hasta más allá de mediados de marzo, el 27 de febrero la superará. Mientras tanto, ya tiene ese privilegio entre los varones y detrás de él están Roger Federer -310 semanas- y el estadounidense Pete Sampras -268-.

