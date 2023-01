Quién tiene más títulos de Grand Slam: uno por uno, cómo se repartieron los trofeos del tenis en la era del Big 3

escuchar

Novak Djokovic se consagró campeón del Australian Open tras vencer con autoridad al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5) en el partido decisivo. De esta manera, alzó el trofeo por décima vez y consiguió su objetivo de igualar a Rafael Nadal como el máximo ganador de Grand Slams de toda la historia, con 22. Tanto el serbio como el español ya le sacaron dos títulos de ventaja a Roger Federer, quien se retiró del tenis profesional y se quedó en la línea de los 20 majors.

Con su triunfo en Australia, el nacido en Belgrado también recuperó el primer puesto del ranking ATP, lugar que había sido ocupado por el español Carlos Alcaraz tras el triunfo en el último US Open. En Melbourne, Djokovic es casi invencible. La última vez que perdió fue en 2018, cuando cayó ante el surcoreano Hyeon Chung por 7-6 (4), 7-5 y 7-6 (3) en los octavos de final. Desde allí, no solo que no conoció la derrota, sino que se consagró en cada una de las ediciones en las que participó (en 2021 estuvo ausente por su negativa a vacunarse contra el Covid-19).

Novak Djokovic con cada uno de los Grand Slams que ganó; alcanzó a Rafael Nadal con 22 - - AFP

Los títulos de Grand Slam de Djokovic, Nadal y Federer

Novak Djokovic

Australian Open : 10 títulos (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023).

: 10 títulos (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023). Roland Garros : dos (2016 y 2021).

: dos (2016 y 2021). Wimbledon : siete (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022).

: siete (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022). US Open: tres (2011, 2015 y 2018).

Rafael Nadal

Australian Open : dos títulos (2009 y 2022).

: dos títulos (2009 y 2022). Roland Garros: 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022).

Rafael Nadal con una de las tantas Copas de los Mosqueteros que ganó en su carrera Panoramic - Zuma Press

Wimbledon : dos (2008 y 2010).

: dos (2008 y 2010). US Open: cuatro (2010, 2013, 2017 y 2019).

Roger Federer

Australian Open : seis títulos (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018).

: seis títulos (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018). Roland Garros : uno (2009).

: uno (2009). Wimbledon: ocho (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017).

Federer se retiró en 2022 luego de conseguir nada menos que 20 Grand Slams, entre otros títulos

US Open: cinco (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008).

Los ‘intrusos’ que ganaron un Grand Slam en la era del Big 3

Antes del surgimiento del Big 3 (o Big Three), el tenista masculino que más Grand Slams había ganado era Pete Sampras. Entre 1990 y 2002, el tenista estadounidense ganó 14 majors y rompió un récord que llevaba vigente más de 30 años. Hasta ese momento el tenista que más grandes había conseguido era el australiano Roy Emerson, que consiguió 12 en la década del ‘60. La cifra de Sampras parecía complicada de alcanzar, casi una quimera. Sin embargo, Djokovic, Nadal y Federer cambiaron la historia del deporte.

Desde el primer título conseguido por Federer en Wimbledon 2003, entre los tres tenistas alzaron 64 títulos de torneos de esta envergadura. El logro es aún mayor si se tiene en cuenta que esa cantidad equivale al 83% de majors jugados desde ese entonces. A partir de allí, solo 10 deportistas pueden presumir que ganaron un gran torneo en la época del Big 3:

Andy Roddick (Estados Unidos): US Open 2003.

(Estados Unidos): US Open 2003. Gastón Gaudio (Argentina): Roland Garros 2004.

(Argentina): Roland Garros 2004. Marat Safin (Rusia): Australian Open 2005.

(Rusia): Australian Open 2005. Juan Martín del Potro (Argentina): US Open 2009.

Andy Murray (Gran Bretaña): US Open 2012 y Wimbledon 2013 y 2016.

(Gran Bretaña): US Open 2012 y Wimbledon 2013 y 2016. Stanislas Wawrinka (Suiza): Australian Open 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016.

(Suiza): Australian Open 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016. Marin Cilic (Croacia): US Open 2014.

(Croacia): US Open 2014. Dominic Thiem (Austria): US Open 2020.

(Austria): US Open 2020. Daniil Medvedev (Rusia): US Open 2021.

(Rusia): US Open 2021. Carlos Alcaraz (España): US Open 2022.

Los máximos ganadores de Grand Slams

Rafael Nadal (España) y Novak Djokovic (Serbia) - 22 títulos.

(España) y (Serbia) - 22 títulos. Roger Federer (Suiza) - 20.

(Suiza) - 20. Pete Sampras (Estados Unidos) - 14.

(Estados Unidos) - 14. Björn Borg (Suecia) - 11.

(Suecia) - 11. Ivan Lendl (Checoslovaquia), Jimmy Connors (Estados Unidos) y Andre Agassi (Estados Unidos) - Ocho.

(Checoslovaquia), (Estados Unidos) y (Estados Unidos) - Ocho. John McEnroe (Estados Unidos) y Mats Wilander (Suecia) - Siete.

LA NACION