escuchar

Jannik Sinner hizo historia este domingo al ganar el Australian Open. No solo es el primer jugador italiano en consagrarse ahí, sino que también se transformó, con solo 22 años, en el tenista más joven en ganar ese Grand Slam desde Novak Djokovic en 2008. Este domingo, Sinner estuvo dos sets a cero abajo, pero logró dar vuelta el partido ante Daniil Medvedev y se coronó en Melbourne. Lo curioso fue una frase que dijo justo antes de empezar la remontada.

Tras el triunfazo de Sinner por 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 y 6-3, empezó a viralizarse en X un clip de unos pocos segundos donde se puede ver al italiano esbozar claramente una frase que después marcó la remontada: “Sono morto”, dijo el joven tenista en ese momento, que marcó un quiebre en el partido. Ahí el marcador mostraba dos sets a favor de Medvedev y un 4-4 (40-40) en el tercero. En el video se puede ver claramente como Sinner mira a su equipo y con cara de fastidio esboza esa frase: “Estoy muerto”.

Pese a eso, Sinner empezó ahí una gran remontada que terminó con su triunfo en 5 sets en casi cuatro horas de partido (3h44m). Diego Latorre, exfutbolista y comentarista deportivo, se hizo eco de este clip y dio su opinión: “Nadie conoce los límites del cansancio aunque lleven incorporado un GPS. En la mayoría de los casos la fatiga aparece cuando las cosas no funcionan. Sentirse cansado no es estar cansado. Nunca está despegado del estado de ánimo”.

Nadie conoce los límites del cansancio aunque lleven incorporado un GPS. En la mayoría de los casos la fatiga aparece cuando las cosas no funcionan. Sentirse cansado no es estar cansado. Nunca está despegado del estado de ánimo. https://t.co/rISxTk7SnD — Diego Latorre (@dflatorre) January 28, 2024

La frase sobre sus padres que emocionó a todos

Al momento de recibir por primera vez en sus manos un trofeo de Grand Slam, Jannik Sinner se animó a hablar al micrófono y decir unas palabras. Tras felicitar a su rival Daniil Medvedev, el tenista italiano agradeció a sus padres y emocionó a quienes estaban presente en el Rod Laver Arena así como también a quienes lo miraban por televisión. “Ojalá que todo el mundo tuviera a mis padres (Johann y Siglinde). Siempre me dieron la opción de elegir. Cuando era más joven, practiqué diferentes deportes y nunca me metieron ningún tipo de presión. Me gustaría que todos los jóvenes tuvieran esa libertad”, destacó y sorprendió al público presente por expresar tan claro ese mensaje siendo un chico de tan solo 22 años.

Infancia de Jannic Sinner en X X

El italiano esbozó esa frase porque así como terminó siendo tenista, bien pudo haber tenido otro destino deportivo: ser uno de los esquiadores más destacados de Europa o un futbolista de elite, ya que supo brillar también en esas disciplinas.

Pese a eso, quien siempre tuvo como ídolo a Roger Federer, hoy brilla en la elite del tenis y logró ganar el tan soñado título en Australia. “Nunca dejen de luchar. Mi primer Grand Slam, no tengo palabras, forza!!!”, escribió en sus redes sociales junto a una sonrisa tan grande como el trofeo.