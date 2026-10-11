Racing de Santander empató 2-2 con Valencia, por la Liga de España

En el estadio El Sardinero, el 11 de octubre de 2026 a las 16.00, Racing de Santander y Valencia igualaron 2-2 en un encuentro vibrante. El partido, correspondiente a la jornada 8 de la Liga de España, contó con el arbitraje de Luis Bestard Servera.

El marcador se abrió rápidamente a los 2 minutos, cuando Dani Raba marcó el primer gol para el Valencia tras asistencia de Justin de Haas. Sin embargo, el local reaccionó a los 32 minutos con un tanto de Yassir Zabiri, quien conectó un pase de Iñigo Vicente. Ya en el complemento, Iván Martín puso en ventaja al Racing de Santander a los 47 minutos. Finalmente, a los 65 minutos, David Otorbi selló el 2-2 definitivo para el conjunto visitante tras una habilitación de Javi Guerra. Ambos entrenadores apostaron a planteos tácticos diferenciados: Racing de Santander formó con un 4-1-4-1, mientras que Valencia optó por un 5-4-1.

El encuentro tuvo momentos de alta intensidad, evidenciados en el registro disciplinario. Recibieron tarjetas amarillas por el lado de Racing de Santander: Pablo Ramón, Jorge Salinas e Iván Martín. Por parte de Valencia, fueron amonestados Guido Rodríguez, Dani Raba y Pablo Maffeo. En cuanto a las modificaciones estratégicas, los técnicos buscaron dinamizar el juego con numerosos cambios; destacándose los ingresos de Arnaut Danjuma y David Otorbi en el visitante, y de Andrés Martín y Asier Villalibre en el dueño de casa.

En el análisis de las estadísticas, Racing de Santander mostró una mayor vocación ofensiva al registrar 20 remates, 11 de ellos a puerta, frente a los 10 disparos de Valencia. A pesar de mantener una posesión de balón del 54,1% frente al 45,9% de su rival y de dominar en los saques de esquina con 8 contra 3, el conjunto local no logró capitalizar su superioridad numérica en las áreas para quedarse con la victoria.

Racing de Santander y Valencia empataron 2-2 en un partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en el estadio El Sardinero, en una nueva jornada del fútbol español. Para Racing de Santander los goles fueron marcados por {'player_id': 'p240071', 'player_name': 'Dani, Raba', 'minute': '2', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p467622', 'assist_player_name': 'Justin, de Haas'}{'player_id': 'p576682', 'player_name': 'David, Otorbi', 'minute': '65', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p546540', 'assist_player_name': 'Javi, Guerra'}, mientras que para Valencia los goles fueron anotados por {'player_id': 'p652987', 'player_name': 'Yassir, Zabiri', 'minute': '32', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p242833', 'assist_player_name': 'Iñigo, Vicente'}, {'player_id': 'p224467', 'player_name': 'Iván, Martín', 'minute': '47', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}.

Con este resultado, Racing de Santander suma 8 puntos, ubicándose en la 15 posición, mientras que Valencia tiene 5 unidades, en la 19 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Racing de Santander y Valencia en la tabla de posiciones, tras la fecha 8

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.