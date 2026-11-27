El encuentro se disputó el 27 de noviembre de 2026 a las 17.00 en el estadio Ciutat de Valencia, con el arbitraje de Miguel Sesma Espinosa. En un enfrentamiento vibrante, Racing de Santander logró revertir el marcador para llevarse una victoria fundamental por 3-1 ante Levante.

Los locales golpearon primero a los 42 minutos, cuando Iván Romero marcó tras una asistencia de Oriol Rey, poniendo al Levante en ventaja antes del descanso. Sin embargo, la historia cambió en la segunda mitad con los ajustes tácticos de ambos entrenadores: mientras el Levante dispuso un 4-3-3, el Racing de Santander se plantó con un 4-2-3-1 que resultó decisivo.

A los 66 minutos, Pablo García marcó el primer gol tras asistencia de Domingos André Ribeiro Almeida .

marcó el primer gol tras asistencia de . A los 81 minutos, Yassir Zabiri marcó el segundo gol tras asistencia de Iñigo Vicente .

marcó el segundo gol tras asistencia de . A los 95 minutos, Pablo García marcó el tercer gol tras asistencia de Jorge Salinas.

La remontada visitante fue impulsada por una gestión efectiva de los cambios. A los 61 minutos, el técnico del Racing de Santander realizó una triple modificación clave: ingresaron Domingos André Ribeiro Almeida, Hugo Pérez y Pablo García, quienes refrescaron el ataque y terminaron sentenciando el partido. Por su parte, el Levante se vio condicionado por la salida obligada de Oriol Rey por lesión a los 50 minutos, lo que desarticuló su esquema inicial.

En el balance estadístico, el Levante tuvo mayor posesión con un 56,2% frente al 43,8% del Racing de Santander, e incluso generó más peligro acumulado con 23 disparos. No obstante, la contundencia fue visitante: Racing de Santander capitalizó mejor sus ocasiones con 8 tiros a puerta, contrastando con los apenas 3 remates directos que logró concretar el conjunto local.

Racing de Santander venció por 3-1 a Levante como Away, en un partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga de España 2026. Para Racing de Santander los goles fueron marcados por {'player_id': 'p623696', 'player_name': 'Pablo, García', 'minute': '66', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p247636', 'assist_player_name': 'Domingos André, Ribeiro Almeida'} , {'player_id': 'p652987', 'player_name': 'Yassir, Zabiri', 'minute': '81', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p242833', 'assist_player_name': 'Iñigo, Vicente'} , {'player_id': 'p623696', 'player_name': 'Pablo, García', 'minute': '95', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p658061', 'assist_player_name': 'Jorge, Salinas'} , mientras que para Levante el gol fue marcado por {'player_id': 'p521508', 'player_name': 'Iván, Romero', 'minute': '42', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p242310', 'assist_player_name': 'Oriol, Rey'}. El cotejo se disputó en el estadio Ciutat de Valencia, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Levante suma 12 puntos, ubicándose en la 15 posición, mientras que Racing de Santander tiene 20 unidades, en la 6 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Levante y Racing de Santander en la tabla de posiciones, tras la fecha 14

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.