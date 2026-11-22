El encuentro se disputó el 22 de noviembre de 2026 en el estadio El Sardinero a las 12.15, con el arbitraje de Manuel Jesús Orellana Cid. En un compromiso vibrante correspondiente a la jornada 13 de la Liga de España, el Racing de Santander logró imponerse por 3-2 ante la Real Sociedad.

La efectividad ofensiva marcó el ritmo del partido desde el inicio. A los 6 minutos, Yassir Zabiri marcó el primer gol tras asistencia de Iker Luque. Solo dos minutos después, a los 8, el mismo Yassir Zabiri amplió la ventaja. Ya en el complemento, a los 46 minutos, Mikel Oyarzabal descontó para la visita tras una asistencia de Sergio Gómez. Posteriormente, a los 60 minutos, Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes igualó el marcador tras pase de Jon Gorrotxategi, pero el resultado definitivo llegó a los 68 minutos, cuando Sergio Canales convirtió de penal para sellar el 3-2 final. En cuanto a las tácticas, el local utilizó un sistema 4-2-3-1 mientras que el visitante optó por un 4-4-2.

El desarrollo del juego estuvo marcado por una gran intensidad y constantes intervenciones desde el banco. A los 68 minutos, el entrenador visitante realizó una doble sustitución: ingresaron Takefusa Kubo y Jon Aramburu por Carlos Soler y Héctor Fort, respectivamente. Por el lado del Racing de Santander, a los 76 minutos, ingresó Pablo García en reemplazo de Sergio Canales. Las tarjetas también jugaron su papel: Álex Remiro fue amonestado a los 65 minutos y Mamadou Sarr a los 79 en la Real Sociedad, mientras que en el Racing de Santander vieron la amarilla Iker Luque a los 73 y Iñigo Vicente a los 90.

Las estadísticas reflejan el dominio territorial de la Real Sociedad, que registró una posesión del 62,6% frente al 37,4% del Racing de Santander. A pesar de la presión, el visitante no logró capitalizar su volumen de juego: disparó 31 veces (7 a puerta) frente a los 12 tiros del local (8 a puerta). En la estadística de tiros de esquina, la Real Sociedad contó con 14 oportunidades contra 7 del Racing de Santander, consolidando la victoria local basada en una mayor eficacia en los momentos decisivos del encuentro.

Racing de Santander venció por 3-2 a Real Sociedad como Home, en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga de España 2026. Para Racing de Santander los goles fueron marcados por {'player_id': 'p652987', 'player_name': 'Yassir, Zabiri', 'minute': '6', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p621933', 'assist_player_name': 'Iker, Luque'} , {'player_id': 'p652987', 'player_name': 'Yassir, Zabiri', 'minute': '8', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p56448', 'player_name': 'Sergio, Canales', 'minute': '68', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , mientras que para Real Sociedad los goles fueron marcados por {'player_id': 'p219000', 'player_name': 'Mikel, Oyarzabal', 'minute': '46', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p437468', 'assist_player_name': 'Sergio, Gómez'}, {'player_id': 'p181284', 'player_name': 'Gonçalo Manuel, Ganchinho Guedes', 'minute': '60', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p546812', 'assist_player_name': 'Jon, Gorrotxategi'}. El cotejo se disputó en el estadio El Sardinero, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Racing de Santander suma 17 puntos, ubicándose en la 7 posición, mientras que Real Sociedad tiene 22 unidades, en la 5 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Racing de Santander y Real Sociedad en la tabla de posiciones, tras la fecha 13

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.