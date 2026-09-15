Rayo Vallecano venció 2-1 a Espanyol, por la Liga de España

En un encuentro disputado el 15 de septiembre de 2026 a las 14.00 en el Estadio Ontime Butarque, el Rayo Vallecano logró imponerse frente al Espanyol por 2-1. El compromiso contó con el arbitraje de Isidro Díaz de Mera Escuderos.

El marcador se abrió rápidamente: a los 3 minutos, Álvaro García marcó el 1° gol. Posteriormente, a los 26 minutos, Adrià Pedrosa amplió la ventaja para el Rayo Vallecano tras asistencia de Álvaro García. Ya en la segunda mitad, a los 54 minutos, Roberto Fernández descontó para el Espanyol tras asistencia de Javi Hernández. Ambos equipos saltaron al campo con un sistema táctico de 4-2-3-1. Durante el complemento, el Espanyol sufrió la expulsión de Omar El Hilali por mano deliberada en el minuto 97.

En cuanto al desarrollo del juego, el Rayo Vallecano mantuvo una posesión del 54,5%, frente al 45,5% del conjunto visitante. A pesar de la victoria, el equipo local realizó 16 disparos, de los cuales solo 2 fueron a portería, mientras que el Espanyol registró 19 intentos con 5 remates entre los tres palos.

El partido estuvo marcado por la disciplina táctica y los cambios realizados por los cuerpos técnicos para ajustar las piezas. Entre las sustituciones destacadas, el entrenador del Rayo Vallecano refrescó el medio campo a los 61 minutos con el ingreso de Óscar Valentín y Gnangoro Bouare Samake. Por el lado del Espanyol, la triple variante al inicio del segundo tiempo buscó cambiar el rumbo del partido, aunque solo lograron convertir un tanto.

Rayo Vallecano venció por 2-1 a Espanyol como Home, en un partido correspondiente a la fecha 6 de la Liga de España 2026. Para Rayo Vallecano los goles fueron marcados por {'player_id': 'p165682', 'player_name': 'Álvaro, García', 'minute': '3', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p446990', 'player_name': 'Adrià, Pedrosa', 'minute': '26', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p165682', 'assist_player_name': 'Álvaro, García'} , mientras que para Espanyol el gol fue marcado por {'player_id': 'p537940', 'player_name': 'Roberto, Fernández', 'minute': '54', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p628184', 'assist_player_name': 'Javi, Hernández'}. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Ontime Butarque, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Rayo Vallecano suma 7 puntos, ubicándose en la 12 posición, mientras que Espanyol tiene 7 unidades, en la 8 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Rayo Vallecano y Espanyol en la tabla de posiciones, tras la fecha 6

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.