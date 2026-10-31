Rayo Vallecano venció 3-0 a Celta de Vigo, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 31 de octubre de 2026 a las 12.15 en el Estadio de Vallecas, con el arbitraje de Manuel Jesús Orellana Cid. En una jornada marcada por el dominio local, el Rayo Vallecano se impuso por 3-0 frente al Celta de Vigo. A los 36 minutos, Jorge de Frutos marcó el primer gol tras asistencia de Sergio Camello. Ya en la segunda mitad, a los 55 minutos, Jorge de Frutos amplió la ventaja tras asistencia de Andrei Ratiu, y finalmente, a los 73 minutos, Unai López sentenció el marcador tras asistencia de Gnangoro Bouare Samake.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos presentaron esquemas diferenciados: Rayo Vallecano se paró con un 4-3-3, mientras que el Celta de Vigo optó por un 3-4-3. El partido estuvo condicionado por diversas modificaciones: a los 64 minutos, Gnangoro Bouare Samake ingresó por el lesionado Óscar Valentín, mientras que en la visita, Pablo Durán reemplazó a Hugo González por lesión al final del primer tiempo. Además, el entrenador visitante intentó revertir la situación a los 61 minutos con el ingreso de Iago Aspas, pero la solidez del Rayo Vallecano se mantuvo intacta.

Análisis estadístico

El dominio del Rayo Vallecano se reflejó en las estadísticas: tuvo una posesión del 52,8% frente al 47,2% del Celta de Vigo. En cuanto a la agresividad ofensiva, los locales concretaron 14 tiros totales, de los cuales 8 fueron a puerta, superando los 11 disparos realizados por el equipo visitante. En la faceta de saques de esquina, la paridad fue mayor, con 4 corners para el conjunto de Vallecas contra 3 para los de Vigo.

Disciplinarios y resumen

El juego también tuvo momentos de fricción que el árbitro debió sancionar. El Rayo Vallecano recibió cartulinas amarillas para Unai López (25') y Gnangoro Bouare Samake (71'), mientras que por el lado del Celta de Vigo, Williot Swedberg fue amonestado a los 81 minutos. Con este resultado, el Rayo Vallecano cierra una presentación sólida ante su público, mientras que el Celta de Vigo deberá reorganizarse tras una jornada en la que no logró vulnerar el arco rival.

Rayo Vallecano venció por 3-0 a Celta de Vigo como Home, en un partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga de España 2026. Para Rayo Vallecano los goles fueron marcados por {'player_id': 'p241153', 'player_name': 'Jorge, de Frutos', 'minute': '36', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p248507', 'assist_player_name': 'Sergio, Camello'} , {'player_id': 'p241153', 'player_name': 'Jorge, de Frutos', 'minute': '55', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p466543', 'assist_player_name': 'Andrei, Ratiu'} , {'player_id': 'p183462', 'player_name': 'Unai, López', 'minute': '73', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p747880', 'assist_player_name': 'Gnangoro, Bouare Samake'} . El cotejo se disputó en el estadio Estadio de Vallecas, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Estadio de Vallecas, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Rayo Vallecano suma 12 puntos, ubicándose en la 11 posición, mientras que Celta de Vigo tiene 12 unidades, en la 10 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Rayo Vallecano y Celta de Vigo en la tabla de posiciones, tras la fecha 11

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.