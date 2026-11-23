En un encuentro disputado el 22 de noviembre de 2026 a las 19.30 en el Estádio Cicero de Souza Marques, el conjunto de RB Bragantino logró una victoria clave por 1-0 frente a Vasco da Gama. El partido, correspondiente a la jornada 36 del Brasileirao Serie A, contó con el arbitraje de Braulio da Silva Machado.

El desarrollo táctico presentó una interesante contraposición de esquemas: RB Bragantino se plantó con un 4-2-3-1, mientras que Vasco da Gama apostó por un 4-1-4-1. La paridad se rompió en la segunda parte: a los 66 minutos, Eduardo, Colcenti Antunes marcó el único gol del partido. Tras el tanto, los entrenadores buscaron variantes para cambiar el destino del encuentro, destacándose los múltiples cambios tácticos realizados por el banco de RB Bragantino, donde ingresaron figuras como Isidro, Pitta y Agustín, Sant'Anna, este último amonestado minutos después de su entrada.

La intensidad del compromiso se reflejó en la disciplina. Vasco da Gama sufrió la expulsión de Robert Renan, Alves Barbosa a los 88 minutos por una falta profesional como último hombre, lo que condicionó sus chances de lograr el empate en el cierre. Por el lado de RB Bragantino, acumularon tarjetas amarillas jugadores como Luis Antônio, da Rocha Júnior, Alix Vinicius, de Souza Sampaio y Wallace Yan, de Souza Barreto, este último amonestado por pérdida de tiempo.

En cuanto a las estadísticas, RB Bragantino mostró mayor efectividad ofensiva a pesar de tener una posesión del 43,6% frente al 56,4% de Vasco da Gama. El local generó un total de 20 disparos (4 al arco), mientras que la visita registró 11 remates, con solo 2 que exigieron al arquero. Con 5 corners para RB Bragantino y 4 para Vasco da Gama, el partido se mantuvo disputado hasta el pitazo final en un escenario donde la solidez defensiva del ganador resultó determinante.