Real Betis venció 2-1 a Villarreal, por la Liga de España 2026

En un encuentro disputado el 14 de septiembre de 2026 a las 16.00 en el Estadio de la Cerámica, el Real Betis logró una victoria fundamental frente a Villarreal por 2-1. El compromiso contó con el arbitraje de Francisco José Hernández Maeso. El marcador lo abrió Gerard Moreno a los 29 minutos para el local, tras una asistencia de Renato Palma Veiga. Sin embargo, la reacción del visitante llegó antes del descanso: a los 39 minutos, Cucho Hernández marcó el primer gol para el Real Betis, y apenas cuatro minutos después, a los 43 minutos, Natan Bernardo de Souza selló la remontada definitiva.

Análisis táctico y cambios clave

Ambos equipos presentaron esquemas diferenciados: el Villarreal saltó al campo con un 4-4-2, mientras que el Real Betis apostó por un 4-2-3-1 que terminó dándole resultado. En la segunda mitad, los estrategas buscaron refrescar sus líneas. Por el lado del local, a los 62 minutos, Tani Oluwaseyi reemplazó a Gerard Moreno en una clara búsqueda de mayor verticalidad. Por el visitante, el entrenador movió el banco a los 57 minutos con el ingreso de Dani Ceballos por Francisco Román Alarcón Suárez y, posteriormente, a los 84 minutos, ingresaron Facundo Bernal y Giovani Lo Celso para asegurar la tenencia en los instantes finales. En cuanto a la disciplina, Renato Palma Veiga recibió una tarjeta amarilla a los 83 minutos por protestar.

Estadísticas del encuentro

El dominio de la posesión estuvo claramente del lado del Villarreal, que controló el balón en un 61,8% frente al 38,2% del Real Betis. A pesar de esta ventaja en la tenencia, la eficacia ofensiva favoreció a la visita, que resultó mucho más punzante al atacar:

Real Betis disparó en 26 ocasiones, con 12 tiros a puerta.

disparó en ocasiones, con tiros a puerta. Villarreal generó 14 remates, con 8 dirigidos al arco rival.

generó remates, con dirigidos al arco rival. En cuanto a las acciones desde la esquina, el Villarreal dispuso de 7 corners, mientras que el Real Betis ejecutó 4.

Balance de la jornada

El triunfo del Real Betis en el Estadio de la Cerámica consolida su desempeño en esta quinta fecha de la Liga de España. El equipo visitante supo capitalizar sus oportunidades en un tramo decisivo del primer tiempo, neutralizando los esfuerzos del Villarreal, que, a pesar de su insistencia y mayor control del juego, no logró revertir el resultado en la etapa complementaria. Este resultado permite al Real Betis sumar puntos clave en la tabla, demostrando una alta efectividad frente a un adversario que buscó el empate hasta el último minuto.

Real Betis venció por 2-1 a Villarreal como Away, en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga de España 2026. Para Real Betis los goles fueron marcados por {'player_id': 'p244716', 'player_name': 'Cucho, Hernández', 'minute': '39', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p448085', 'player_name': 'Natan Bernardo, de Souza', 'minute': '43', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , mientras que para Villarreal el gol fue marcado por {'player_id': 'p93721', 'player_name': 'Gerard, Moreno', 'minute': '29', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p551230', 'assist_player_name': 'Renato, Palma Veiga'}. El cotejo se disputó en el estadio Estadio de la Cerámica, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Villarreal suma 2 puntos, ubicándose en la 18 posición, mientras que Real Betis tiene 12 unidades, en la 3 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Villarreal y Real Betis en la tabla de posiciones, tras la fecha 5

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.