Real Madrid venció 3-0 a Racing de Santander, por la Liga de España 2026

En un encuentro disputado el 1 de noviembre de 2026 a las 12.15 en el estadio El Sardinero, el Real Madrid logró una contundente victoria frente al Racing de Santander, bajo el arbitraje de José Luis Munuera Montero. El dominio del conjunto visitante quedó plasmado desde la primera mitad, liquidando el marcador antes del descanso.

El despliegue goleador y las tácticas

Ambos equipos saltaron al campo con un esquema 4-2-3-1, pero fue la jerarquía del conjunto dirigido por la visita la que marcó la diferencia. A los 11 minutos, Kylian Mbappé marcó el 1° gol tras un penal. A los 21 minutos, Jude Bellingham marcó el 2° gol tras asistencia de Arda Güler. Finalmente, a los 36 minutos, Yan Diomande marcó el 3° gol para sentenciar el 3-0. Cabe destacar que, a los 29 minutos, el Racing de Santander debió realizar una variante obligada por la lesión de Álvaro Mantilla, quien fue reemplazado por Pedro Felipe de Jesus Gomes.

Disciplina y movimientos estratégicos

La intensidad del partido derivó en amonestaciones para los locales Jeanuël Belocian a los 33 minutos y Iker Luque a los 45 minutos. En la segunda parte, buscando una reacción, el entrenador local realizó varios cambios tácticos, como el ingreso de Íñigo Sainz-Maza y Pablo García a los 60 y 61 minutos respectivamente. Por el lado del Real Madrid, el técnico refrescó piezas dando ingreso a jugadores como Brahim Díaz, Eduardo Camavinga y Endrick Felipe para asegurar el resultado.

Análisis estadístico

El Real Madrid mostró superioridad en la generación de juego, acumulando 22 disparos totales frente a los 10 del Racing de Santander. Además, la visita logró una mayor eficacia con 7 remates a puerta contra solo 1 del local. En cuanto a la posesión, el Real Madrid controló el esférico con un 53,7% frente al 46,3% del local, mientras que en tiros de esquina la ventaja fue para el equipo visitante por 6 a 4, consolidando un triunfo sólido en su visita a Santander.

Real Madrid venció por 3-0 a Racing de Santander como Away, en un partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga de España 2026. Para Real Madrid los goles fueron marcados por {'player_id': 'p220160', 'player_name': 'Kylian, Mbappé', 'minute': '11', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p244855', 'player_name': 'Jude, Bellingham', 'minute': '21', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p520250', 'assist_player_name': 'Arda, Güler'} , {'player_id': 'p692871', 'player_name': 'Yan, Diomande', 'minute': '36', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} . El cotejo se disputó en el estadio El Sardinero, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio El Sardinero, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Racing de Santander suma 11 puntos, ubicándose en la 16 posición, mientras que Real Madrid tiene 27 unidades, en la 3 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Racing de Santander y Real Madrid en la tabla de posiciones, tras la fecha 11

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.