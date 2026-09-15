Real Madrid venció 3-2 a Elche, por la Liga de España

En un encuentro disputado el 15 de septiembre de 2026 a las 16.30 en el estadio Martínez Valero, el Real Madrid logró una ajustada victoria frente al Elche. El compromiso contó con el arbitraje de Jesús Gil Manzano, quien mantuvo el control de las acciones en un desarrollo intenso.

Las emociones llegaron temprano. A los 25 minutos, Matías Dituro marcó el 1° gol en propia meta, dando ventaja a la visita. Luego, a los 33 minutos, Kylian Mbappé marcó el 2° gol tras asistencia de Yan Diomande. Ya en tiempo de descuento, a los 91 minutos, Carlos Espí marcó el 3° gol tras asistencia de Kylian Mbappé. Por parte del Elche, a los 71 minutos, Abiel Osorio marcó el 1° gol tras asistencia de Lucas Cepeda, mientras que a los 83 minutos, Fer Niño marcó el 2° gol tras asistencia de José Antonio Ferrández Pomares. En cuanto a las estrategias, el local formó con un 4-5-1, mientras que el visitante optó por un 4-2-3-1.

El encuentro también estuvo marcado por la disciplina táctica y las modificaciones. A los 58 minutos, el técnico local movió el banco: ingresó Lucas Cepeda por Marc Aguado y Thomas Lemar por Germán Valera para intentar revertir el marcador. Por el lado del Real Madrid, a los 68 minutos, ingresaron Brahim Díaz por Vinícius Júnior y Jude Bellingham por Arda Güler, refrescando el ataque para sostener la ventaja.

En el balance estadístico, el Real Madrid fue más incisivo al atacar, acumulando 20 tiros totales frente a los 11 tiros del Elche. A pesar de que el conjunto local mantuvo una mayor posesión del balón con un 55,7% frente al 44,3% del visitante, la eficacia en los metros finales terminó inclinando la balanza para el conjunto madridista.

Real Madrid venció por 3-2 a Elche como Away, en un partido correspondiente a la fecha 6 de la Liga de España 2026. Para Real Madrid los goles fueron marcados por {'player_id': 'p98448', 'player_name': 'Matías, Dituro', 'minute': '25', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Own', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p220160', 'player_name': 'Kylian, Mbappé', 'minute': '33', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p692871', 'assist_player_name': 'Yan, Diomande'} , {'player_id': 'p645745', 'player_name': 'Carlos, Espí', 'minute': '91', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p220160', 'assist_player_name': 'Kylian, Mbappé'} , mientras que para Elche los goles fueron marcados por {'player_id': 'p572662', 'player_name': 'Abiel, Osorio', 'minute': '71', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p541759', 'assist_player_name': 'Lucas, Cepeda'}, {'player_id': 'p502290', 'player_name': 'Fer, Niño', 'minute': '83', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p199195', 'assist_player_name': 'José Antonio, Ferrández Pomares'}. El cotejo se disputó en el estadio Martínez Valero, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Elche suma 2 puntos, ubicándose en la 20 posición, mientras que Real Madrid tiene 15 unidades, en la 2 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Elche y Real Madrid en la tabla de posiciones, tras la fecha 6

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.