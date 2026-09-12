Real Madrid venció 4-1 a Rayo Vallecano, por el Liga de España 2026

El encuentro se disputó el 12 de septiembre de 2026 a las 16.00 en el Estadio Bernabéu, con el arbitraje de Victor García Verdura. A los 14 minutos, Kylian, Mbappé marcó el primer gol tras un penal. A los 17 minutos, Álvaro, Carreras marcó el segundo gol tras asistencia de Kylian, Mbappé. A los 35 minutos, Jude, Bellingham marcó el tercer gol tras asistencia de Vinícius José, Paixão de Oliveira Júnior. Finalmente, a los 91 minutos, Kylian, Mbappé marcó el cuarto gol tras asistencia de Arda, Güler.

Desarrollo y estrategia

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un sistema táctico de 4-2-3-1. El Rayo Vallecano logró descontar a los 51 minutos mediante un tanto de Sergio, Camello. En el complemento, los entrenadores buscaron variantes para refrescar el juego: a los 45 minutos, ingresó Eduardo, Camavinga por Federico, Valverde, y a los 69 minutos, Aurélien, Tchouaméni reemplazó a Bernardo, Mota Veiga de Carvalho e Silva en el Real Madrid. Por el lado del equipo visitante, a los 67 minutos, Rayane, Belaid ingresó por Pedro, Díaz y Óscar, Valentín entró en lugar de Gnangoro, Bouare Samake debido a una lesión.

Estadísticas del encuentro

El dominio del Real Madrid se reflejó en la posesión de balón, alcanzando el 55,8% frente al 44,2% del Rayo Vallecano. En cuanto a la ofensiva, el local fue más incisivo:

Tiros totales: Real Madrid 24 - Rayo Vallecano 18 .

- . Tiros a puerta: Real Madrid 11 - Rayo Vallecano 7 .

- . Corners: Real Madrid 11 - Rayo Vallecano 5.

Acciones disciplinarias y cierre

El partido se mantuvo disputado en la zona media, destacándose la amonestación de Pathé, Ciss a los 75 minutos por una falta. Con este resultado, el Real Madrid reafirma su buen presente en la Liga de España tras esta quinta fecha, mientras que el Rayo Vallecano deberá ajustar piezas de cara a los próximos compromisos. La victoria fue contundente para los locales, quienes aprovecharon la jerarquía de sus figuras para sellar el 4-1 definitivo frente a su gente.

Real Madrid venció por 4-1 a Rayo Vallecano como Home, en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga de España 2026. Para Real Madrid los goles fueron marcados por {'player_id': 'p220160', 'player_name': 'Kylian, Mbappé', 'minute': '14', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p515501', 'player_name': 'Álvaro, Carreras', 'minute': '17', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p220160', 'assist_player_name': 'Kylian, Mbappé'} , {'player_id': 'p244855', 'player_name': 'Jude, Bellingham', 'minute': '35', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p246333', 'assist_player_name': 'Vinícius José, Paixão de Oliveira Júnior'} , {'player_id': 'p220160', 'player_name': 'Kylian, Mbappé', 'minute': '91', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p520250', 'assist_player_name': 'Arda, Güler'} , mientras que para Rayo Vallecano el gol fue marcado por {'player_id': 'p248507', 'player_name': 'Sergio, Camello', 'minute': '51', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Bernabéu, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Real Madrid suma 12 puntos, ubicándose en la 2 posición, mientras que Rayo Vallecano tiene 4 unidades, en la 15 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Real Madrid y Rayo Vallecano en la tabla de posiciones, tras la fecha 5

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.