El encuentro se disputó el 20 de noviembre de 2026 a las 00.00 en el Lumen Field, con el arbitraje de Jon Freemon. En un enfrentamiento vibrante, Seattle Sounders FC y Real Salt Lake empataron 1-1, obligando a una definición desde los doce pasos para determinar quién continuaba en competencia.

El marcador se abrió a los 36 minutos, cuando Albert, Rusnák marcó el primer gol para Seattle Sounders FC tras asistencia de Sebastian, Gomez. Sin embargo, Real Salt Lake igualó las acciones a los 63 minutos, mediante una anotación de Morgan, Guilavogui, quien conectó tras un pase de Sergi, Solans. Ambos equipos mostraron propuestas tácticas contrastantes, con Seattle Sounders FC utilizando un esquema 4-2-3-1 frente al 3-4-2-1 desplegado por la visita.

La paridad obligó a definir el encuentro desde los doce pasos. Allí, Real Salt Lake fue más efectivo y se impuso por 4-2. En la tanda, Sergi, Solans, Lukas, Engel, Aiden, Hezarkhani y Philip, Quinton lograron convertir para el equipo visitante. Por el lado de Seattle Sounders FC, si bien Paul, Rothrock y Snyder, Brunell anotaron, los remates de Dejan, Joveljic y Albert, Rusnák fueron Saved (atajados).

En cuanto al análisis estadístico, Seattle Sounders FC mantuvo una posesión del 56,4% frente al 43,6% de Real Salt Lake. Además, el equipo local registró 19 tiros totales, con 6 intentos a puerta y 7 corners, superando en volumen ofensivo a su rival, que alcanzó 11 tiros totales y 2 a puerta. El encuentro también estuvo marcado por la indisciplina, con tarjetas amarillas para Kee-Hee, Kim, Cristian, Roldan, Dominik, Marczuk y Morgan, Guilavogui.