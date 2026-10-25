Real Salt Lake venció 3-0 a St. Louis City SC, por la MLS

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Se midieron en un duelo donde Real Salt Lake se impuso con autoridad en la jornada 32 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 24 de octubre de 2026 a las 22.30 en el America First Field, con el arbitraje de Drew Fischer. En un partido dominado por el conjunto local, Real Salt Lake selló una victoria contundente por 3-0 frente a St. Louis City SC, correspondiente a la jornada 32 de la MLS.
El marcador se abrió a los 41 minutos, cuando Sergi Solans marcó el primer gol tras una asistencia de Morgan Guilavogui. Ya en la segunda mitad, a los 52 minutos, Dominik Marczuk amplió la ventaja tras recibir de Luc De Fougerolles. Finalmente, a los 59 minutos, Sergi Solans selló su doblete personal y el tercero del equipo tras la asistencia de Saba Lobjanidze. Cabe destacar que el desarrollo del juego se vio condicionado por la expulsión de Tomás Ostrák en la visita tras recibir su segunda tarjeta amarilla a los 42 minutos.
Disciplina y movimientos tácticos
El rigor defensivo fue una constante, con amonestaciones tempranas para Rafael Lucas y Tomás Ostrák por el lado de St. Louis City SC, mientras que en el local fueron amonestados Philip Quinton y Juan Manuel Sanabria. Los entrenadores buscaron variantes para refrescar el campo: en el complemento, Real Salt Lake movió el banco en varias ocasiones, destacando el ingreso de Justen Glad por Philip Quinton a los 60 minutos para reforzar el sector defensivo.
Variantes estratégicas
Por su parte, St. Louis City SC, obligado por la desventaja numérica, realizó múltiples cambios tácticos buscando descontar, como el ingreso de Dante Polvara y Mykhi Joyner al inicio de la segunda parte en reemplazo de Chris Durkin y Conrad Wallem, aunque sin éxito para vulnerar la valla defendida por el local, que mantuvo su arco en cero para asegurar los tres puntos en esta instancia decisiva de la MLS.
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