Real Sociedad venció 2-1 a Levante, por la Liga de España

La Real Sociedad se impuso ante el Levante por 2-1 en un encuentro disputado el 25 de octubre de 2026 a las 14.30 en el Estadio Municipal de Anoeta. El partido, correspondiente a la jornada 10 de la Liga de España, contó con el arbitraje de Javier Alberola Rojas.

El marcador se abrió rápidamente a los 6 minutos, cuando Orri Óskarsson marcó el 1-0 para el equipo local. La visita logró igualar transitoriamente a los 22 minutos, tras un gol de Nacho Pérez asistido por Thiago Fernández. Sin embargo, la ventaja definitiva llegó a los 27 minutos por intermedio de Beñat Turrientes, quien aprovechó una asistencia de Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes para sellar el 2-1 final. Ambos conjuntos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-4-2.

En cuanto al desarrollo del juego y las modificaciones, los entrenadores buscaron variantes para refrescar sus líneas en la segunda mitad. Por el lado de la Real Sociedad, a los 62 minutos ingresaron Ander Barrenetxea y Jon Aramburu en lugar de Luka Sucic y Héctor Fort. El encuentro también se tornó físico en el complemento, derivando en amonestaciones para Jon Martín en el conjunto local y para Manu Sánchez, Yanis Musuayi y Víctor García en el Levante.

Al analizar las estadísticas finales, la superioridad en el control del balón favoreció a la Real Sociedad, que registró un 62,1% de posesión frente al 37,9% del Levante. En términos ofensivos, el equipo vencedor fue más incisivo, acumulando 17 remates totales contra 6 de su rival. A pesar de los intentos del conjunto visitante, la Real Sociedad logró sostener la ventaja obtenida en la primera mitad para quedarse con los tres puntos en casa.

Real Sociedad venció por 2-1 a Levante como Home, en un partido correspondiente a la fecha 10 de la Liga de España 2026. Para Real Sociedad los goles fueron marcados por {'player_id': 'p507438', 'player_name': 'Orri, Óskarsson', 'minute': '6', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p488026', 'player_name': 'Beñat, Turrientes', 'minute': '27', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p181284', 'assist_player_name': 'Gonçalo Manuel, Ganchinho Guedes'} , mientras que para Levante el gol fue marcado por {'player_id': 'p704770', 'player_name': 'Nacho, Pérez', 'minute': '22', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p575889', 'assist_player_name': 'Thiago, Fernández'}. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Municipal de Anoeta, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Real Sociedad suma 19 puntos, ubicándose en la 5 posición, mientras que Levante tiene 10 unidades, en la 14 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Real Sociedad y Levante en la tabla de posiciones, tras la fecha 10

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.